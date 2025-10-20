Oportunidade! Hospital do Vale tem vaga com salário de R$ 9.878

O Instituto Sócrates Guanaes (ISG) abriu inscrições para o processo seletivo de Assessor(a) de Comunicação no Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico (HRCFVH), em Cruzeiro.
A função oferece salário de R$ 9.878,00, com contrato no regime CLT e jornada de 44 horas semanais. Entre os benefícios estão vale-transporte, vale-alimentação e refeição no local de trabalho.
As inscrições seguem até o dia 24 de outubro e não há taxa de participação. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail seletivo.hrcfvh@isgsaude.org, informando no assunto: “Assessor de Comunicação / HRCFVH”.
O hospital, recém-inaugurado, será referência em neurologia, neurocirurgia, trauma-ortopedia e obstetrícia de alto risco, com atendimento integral pelo SUS.