Homem é preso em tentativa de suborno a policiais no Vale

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa na tarde desta segunda-feira (20), no bairro Esperança, em Caçapava, após tentar subornar policiais militares com R$ 10 mil para ser liberado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando suspeitou de um Fiat Palio branco. O passageiro do banco traseiro tentou se esconder ao notar a viatura, o que motivou a abordagem. Assim que o veículo foi parado, o homem saiu correndo, mas foi alcançado e detido após breve perseguição.
Durante a revista, os policiais encontraram com o suspeito uma bolsa preta tipo tira-colo, que continha porções de cocaína, crack e maconha. Ainda no local, ele teria oferecido R$ 10 mil aos PMs em troca de sua libertação.
Segundo a corporação, o homem resistiu à prisão, sendo necessário o uso progressivo da força e algemação, conforme prevê o Procedimento Operacional Padrão (POP).
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e corrupção ativa, conforme o artigo 333 do Código Penal. O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia de Caçapava, onde o caso foi apresentado à autoridade de plantão.
A Polícia Civil vai periciar e quantificar o material apreendido, além de investigar a origem das drogas e possível participação de outros envolvidos no esquema criminoso.