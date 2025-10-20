Homem é preso em tentativa de suborno a policiais no Vale

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa na tarde desta segunda-feira (20), no bairro Esperança, em Caçapava, após tentar subornar policiais militares com R$ 10 mil para ser liberado.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando suspeitou de um Fiat Palio branco. O passageiro do banco traseiro tentou se esconder ao notar a viatura, o que motivou a abordagem. Assim que o veículo foi parado, o homem saiu correndo, mas foi alcançado e detido após breve perseguição.