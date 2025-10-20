Dono de tabacaria é preso com 600 vapes em São José

A Polícia Civil de São José dos Campos apreendeu centenas de cigarros eletrônicos, refis e acessórios durante uma operação realizada na manhã desta segunda-feira (20) em uma tabacaria localizada no bairro Vila Ema, região central da cidade. O proprietário do estabelecimento, de 39 anos, foi preso em flagrante.

A ação foi conduzida por equipes do 1º Distrito Policial, após uma denúncia anônima apontar a venda irregular de cigarros eletrônicos no local. Durante a vistoria, os agentes encontraram um depósito trancado nos fundos do imóvel, onde estavam armazenados 392 dispositivos de vape, 202 frascos de e-liquid e 126 acessórios diversos.