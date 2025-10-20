Dono de tabacaria é preso com 600 vapes em São José

A Polícia Civil de São José dos Campos apreendeu centenas de cigarros eletrônicos, refis e acessórios durante uma operação realizada na manhã desta segunda-feira (20) em uma tabacaria localizada no bairro Vila Ema, região central da cidade. O proprietário do estabelecimento, de 39 anos, foi preso em flagrante.
A ação foi conduzida por equipes do 1º Distrito Policial, após uma denúncia anônima apontar a venda irregular de cigarros eletrônicos no local. Durante a vistoria, os agentes encontraram um depósito trancado nos fundos do imóvel, onde estavam armazenados 392 dispositivos de vape, 202 frascos de e-liquid e 126 acessórios diversos.
Segundo o boletim de ocorrência, entre os produtos apreendidos havia unidades das marcas Ignite (214), Elbar (139) e Vaporesso (17), além de outros modelos. Nos refis, os policiais recolheram frascos das linhas Zomo, Nasty, BLVK, Lost Mary e Mr. Freeze, totalizando mais de 200 unidades. Também foram apreendidos acessórios como pods e resistências das marcas Caliburn, Smok, Geekvape e Vapefly.
O comerciante foi autuado por contrabando (artigo 334-A do Código Penal) e por crime contra a saúde pública (artigo 278 do CP). Ele foi encaminhado para a cadeia pública de Caçapava, onde permanece à disposição da Justiça.
De acordo com a Polícia Civil, o material será periciado, e o inquérito policial vai apurar a origem da mercadoria, a possível participação de outros envolvidos e eventuais responsabilidades administrativas.
O comércio e a importação de cigarros eletrônicos e produtos derivados estão proibidos pela Anvisa em todo o território nacional desde 2009, devido à ausência de comprovação sobre a segurança e os efeitos dessas substâncias à saúde.