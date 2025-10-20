' Gente finíssima demais'; Luiz Roberto deixa saudade no Vale

Morreu nesta segunda-feira (20) Luiz Roberto Junior, empresário e proprietário da antiga pizzaria “Pizzaria do Roberto”, muito conhecido em Lorena por sua simpatia e dedicação aos clientes. Natural de Guaratinguetá, ele viveu grande parte da vida em Lorena, onde se destacou não apenas pelo trabalho, mas também pelo caráter alegre e generoso.
A pizzaria, localizada na Rua Barão da Bocaina, próximo à padaria São José, marcou a memória de moradores e clientes pelo atendimento caloroso e pelo sabor das pizzas, especialmente a famosa pizza de berinjela. Amigos e antigos colaboradores manifestaram tristeza com a perda e destacaram a personalidade marcante de Luiz Roberto.
Edson Pereira, que trabalhou na pizzaria, comentou nas redes sociais: “Eu trabalhei na pizzaria dele ali na Barão da Bocaina. Ele me ensinou a fazer pizzas. Cara gente finíssima demais. Um amor de pessoa, nossa que triste notícia. Deus possa consolar a família com grande abraço e paz de espírito. Descanse, Robertão, está em meu coração e nos meus aprendizados de vida.”
Flávia Mara também prestou sua homenagem: “Meu grande amigo, descanse em paz. Meus sentimentos aos familiares e amigos.”
Bia Botelho ressaltou o lado humano e alegre de Luiz Roberto: “O coração de meu grande e amado amigo era maior que ele! Era um homem bom, alegre, preciosíssimo... e que pizza de berinjela maravilhosa ele fazia! Descanse em paz, meu amigo do coração.”
A perda de Luiz Roberto Junior deixa saudades profundas entre amigos, familiares e clientes, que lembram dele não apenas como um grande pizzaiolo, mas como uma pessoa generosa e querida na comunidade.