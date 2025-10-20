' Gente finíssima demais'; Luiz Roberto deixa saudade no Vale

Morreu nesta segunda-feira (20) Luiz Roberto Junior, empresário e proprietário da antiga pizzaria “Pizzaria do Roberto”, muito conhecido em Lorena por sua simpatia e dedicação aos clientes. Natural de Guaratinguetá, ele viveu grande parte da vida em Lorena, onde se destacou não apenas pelo trabalho, mas também pelo caráter alegre e generoso.

A pizzaria, localizada na Rua Barão da Bocaina, próximo à padaria São José, marcou a memória de moradores e clientes pelo atendimento caloroso e pelo sabor das pizzas, especialmente a famosa pizza de berinjela. Amigos e antigos colaboradores manifestaram tristeza com a perda e destacaram a personalidade marcante de Luiz Roberto.