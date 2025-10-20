20 de outubro de 2025
VOOS

São José poderá ter voos diretos para Argentina e Chile

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Aeroporto de São José dos Campos
Aeroporto de São José dos Campos

O Aeroporto de São José dos Campos poderá começar a receber voos internacionais diretos para a Argentina e o Chile a partir de 2026, conforme tratativas iniciadas durante a FIT América Latina, uma das maiores feiras de turismo do continente, realizada no final de setembro em Buenos Aires.

A possibilidade foi confirmada por Fábio Izar, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Campos do Jordão, que participou da comitiva paulista liderada pelo secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

O estande de São Paulo contou com representantes de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, além da equipe do aeroporto de São José dos Campos e da agência Extur de Turismo Receptivo. O grupo apresentou o “Circuito Serra, Fé e Mar”, um novo roteiro integrado que une 14 municípios do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e do Vale Religioso.

Segundo Izar, os voos diretos entre Buenos Aires, Santiago e São José dos Campos devem impulsionar o turismo internacional na região, ampliando a visibilidade do destino paulista.

