Governo anuncia aeroporto em Caraguá e concessão em São Sebastião

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, cumpre agenda nesta terça-feira (21) no Litoral Norte, com o anúncio de dois importantes investimentos em infraestrutura: o arrendamento da área SSB01 do Porto de São Sebastião e o projeto do novo aeródromo de Caraguatatuba.

No período da manhã, o ministro apresenta o arrendamento da área SSB01, que contempla a construção de um novo píer de atracação, a ampliação do pátio e a implantação de um sistema moderno de carga e descarga de caminhões, além da dragagem para aprofundamento dos canais de acesso.

De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, as obras devem gerar cerca de 5 mil empregos durante a fase de construção e 1,3 mil postos permanentes após a conclusão do projeto. O investimento reforça o papel estratégico do Porto de São Sebastião no escoamento da produção nacional e no desenvolvimento da região.