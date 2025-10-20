Governo anuncia aeroporto em Caraguá e concessão em São Sebastião

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, cumpre agenda nesta terça-feira (21) no Litoral Norte, com o anúncio de dois importantes investimentos em infraestrutura: o arrendamento da área SSB01 do Porto de São Sebastião e o projeto do novo aeródromo de Caraguatatuba.
No período da manhã, o ministro apresenta o arrendamento da área SSB01, que contempla a construção de um novo píer de atracação, a ampliação do pátio e a implantação de um sistema moderno de carga e descarga de caminhões, além da dragagem para aprofundamento dos canais de acesso.
De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, as obras devem gerar cerca de 5 mil empregos durante a fase de construção e 1,3 mil postos permanentes após a conclusão do projeto. O investimento reforça o papel estratégico do Porto de São Sebastião no escoamento da produção nacional e no desenvolvimento da região.
Caraguatatuba.
À tarde, em Caraguatatuba, o ministro anuncia o novo aeródromo municipal, atualmente em fase de licenciamento. O projeto prevê uma pista de pouso e decolagem de 880 metros, projetada para receber aeronaves de pequeno porte, tanto da aviação geral quanto executiva.
O local será equipado com tecnologia para operações por instrumentos, o que permitirá pousos e decolagens com segurança mesmo sob condições meteorológicas adversas. A infraestrutura deve impulsionar o turismo e o desenvolvimento econômico do Litoral Norte, facilitando o acesso de investidores e visitantes à região.