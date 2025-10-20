Na prorrogação, São José Basket perde para o atual vice-campeão

Na prorrogação, o São José Basketball perdeu por 88 a 86 para o Minas na noite desta segunda-feira (20), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Régis Marrelli, conhece o primeiro revés, após vencer o Cruzeiro, também em Minas, na estreia. Já o clube mineiro, atual vice-campeão do NBB, tem 100% de aproveitamento em duas rodadas.