Na prorrogação, São José Basket perde para o atual vice-campeão

Na prorrogação, o São José Basketball perdeu por 88 a 86 para o Minas na noite desta segunda-feira (20), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Régis Marrelli, conhece o primeiro revés, após vencer o Cruzeiro, também em Minas, na estreia. Já o clube mineiro, atual vice-campeão do NBB, tem 100% de aproveitamento em duas rodadas.
Agora, os joseenses vão fazer o primeiro jogo em casa na terceira rodada. Na outra segunda, dia 27, recebem o Vasco, às 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.
Como foi o jogo
No primeiro quarto, o São José começou melhor, equilibrou as ações, não deixou o Minas crescer e ainda abriu vantagem nos primeiros minutos. Em determinado momento, a vantagem chegou a nove pontos, mas o Minas descontou e ficou em um ponto: 21 a 20.
No segundo quarto, o São José até começou melhor, mas logo o Minas passou à frente pela primeira vez no jogo. E aproveitava erros dos joseenses para ampliar.
Após pedido de tempo de Marrelli, o time da região se acertou de novo em quadra e passou à frente do Minas, indo para o intervalo com vantagem de 37 a 36.
Veio o terceiro quarto e o jogo continuou pegado, equilibrado, com os dois times se alternando no placar. Contudo, o São José começou a errar muito e o Minas abriu sete pontos de frente. E Marrelli pediu tempo.
Ainda assim, o Minas continuou melhor, ampliou para oito pontos, mas nos segundos finais o São José descontou para três: 53 a 50.
No último quarto, o time da região novamente errou muito no começo e viu o Minas abrir 11 pontos. No entanto, a 4min30 do final, conseguiu descontar e ficar quatro pontos atrás, entrando de novo no jogo.
A partida estava equilibrada, mas a 1min15 do fim, Minas abriu seis pontos com uma cesta de três. Ainda assim, a 13 segundos do final, os joseenses acertaram uma cesta de três pontos, descontando para um ponto. Depois, buscou o empate a dois segundos e meio do final: 75 a 75.
Na prorrogação, o São José abriu seis pontos, acertou as cestas de três e parecia que iria vencer com tranquilidade. Mas, voltou a errar muito e deixou o Minas empatar. E, no último ataque, o time da região errou, o jogador escorreu e deu contra-ataque para o Minas, que fechou o jogo.