'Rainha do carnaval' é presa acusada por matar o noivo

Uma ex-rainha de carnaval foi presa acusada de matar o próprio noivo, com supostas ligações a um cartel mexicano. Vanessa Gurrola Peraza, de 32 anos, foi detida ao retornar de uma viagem em Bali, na Indonésia, e deve comparecer a uma audiência marcada para esta segunda-feira (20).

O caso ocorreu na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo a imprensa local, Vanessa, conhecida como “La Sapa”, é suspeita de envolvimento com o grupo criminoso “Los Chapitos”, ligado ao cartel de Sinaloa. O assassinato do noivo, conhecido como “El Chato”, ocorreu em fevereiro de 2024 e estaria relacionado a essa conexão.