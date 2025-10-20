'Rainha do carnaval' é presa acusada por matar o noivo

Uma ex-rainha de carnaval foi presa acusada de matar o próprio noivo, com supostas ligações a um cartel mexicano. Vanessa Gurrola Peraza, de 32 anos, foi detida ao retornar de uma viagem em Bali, na Indonésia, e deve comparecer a uma audiência marcada para esta segunda-feira (20).
O caso ocorreu na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo a imprensa local, Vanessa, conhecida como “La Sapa”, é suspeita de envolvimento com o grupo criminoso “Los Chapitos”, ligado ao cartel de Sinaloa. O assassinato do noivo, conhecido como “El Chato”, ocorreu em fevereiro de 2024 e estaria relacionado a essa conexão.
Em setembro do ano passado, ela também foi acusada de financiar seu estilo de vida luxuoso por meio de negócios imobiliários ilegais e lavagem de dinheiro vinculados ao grupo. Vanessa é apontada como agente da facção liderada por Ivan Archivaldo e Jesas Alfredo Guzmán Salazar, filhos do ex-líder do cartel, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A modelo ganhou notoriedade em 2018 por sua semelhança com Emma Coronel Aispuro, esposa de “El Chapo”, o que a tornou conhecida na imprensa mexicana. Vanessa tem mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram e iniciou o relacionamento com “El Chato” em 2017, mantendo o noivado em segredo.