Pamela Genini: modelo é morta por namorado a facadas

A modelo e empresária italiana Pamela Genini, de 29 anos, foi morta a facadas na noite de terça-feira (14). O principal suspeito é o namorado da vítima, Gianluca Soncin, de 52 anos, que tentou suicídio logo após o ataque e permanece hospitalizado sob custódia.
O crime ocorreu por volta das 22h em Milão, no terraço de um apartamento localizado no bairro Gorla, área residencial de classe média. Vizinhos ouviram gritos e testemunharam parte da agressão, acionando a polícia. Ao chegarem, os agentes encontraram Pamela sem vida e Soncin ferido no pescoço, sendo socorrido imediatamente ao Hospital Niguarda.
Natural de Strozza, na província de Bérgamo, Pamela se destacava no mundo da moda e dividia sua rotina entre Milão, Monte Carlo e Dubai, onde trabalhava como modelo e investia em negócios ligados ao universo fashion. Ela também era cofundadora da marca de biquínis EP SheLux, criada em parceria com a amiga Elisa Bortolotti, que prestou homenagem à vítima nas redes sociais.
Pamela compartilhava frequentemente nas redes sociais momentos de viagens internacionais, desfiles e passeios com sua chihuahua, Bianca. Recentemente, chamou atenção ao aparecer no tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza, imagem que viralizou entre fãs e portais de moda.