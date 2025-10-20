Pamela Genini: modelo é morta por namorado a facadas

A modelo e empresária italiana Pamela Genini, de 29 anos, foi morta a facadas na noite de terça-feira (14). O principal suspeito é o namorado da vítima, Gianluca Soncin, de 52 anos, que tentou suicídio logo após o ataque e permanece hospitalizado sob custódia.

O crime ocorreu por volta das 22h em Milão, no terraço de um apartamento localizado no bairro Gorla, área residencial de classe média. Vizinhos ouviram gritos e testemunharam parte da agressão, acionando a polícia. Ao chegarem, os agentes encontraram Pamela sem vida e Soncin ferido no pescoço, sendo socorrido imediatamente ao Hospital Niguarda.