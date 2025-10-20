Gêmea de 'serial killer' também é denunciada

O Ministério Público de São Paulo denunciou Roberta Cristina Veloso Fernandes por quatro homicídios qualificados cometidos entre janeiro e maio deste ano. Ela é acusada de atuar ao lado da irmã gêmea, Ana Paula Veloso Fernandes, em crimes praticados com o uso de veneno.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As mortes ocorreram em Guarulhos (SP), na capital paulista, e em Duque de Caxias (RJ). Segundo a denúncia apresentada na Vara do Júri de Guarulhos no dia 17, Roberta teria incentivado e auxiliado Ana Paula a envenenar as vítimas, buscando benefícios financeiros e mantendo um padrão de frieza e crueldade semelhante ao da irmã.