Gêmea de 'serial killer' também é denunciada

O Ministério Público de São Paulo denunciou Roberta Cristina Veloso Fernandes por quatro homicídios qualificados cometidos entre janeiro e maio deste ano. Ela é acusada de atuar ao lado da irmã gêmea, Ana Paula Veloso Fernandes, em crimes praticados com o uso de veneno.
As mortes ocorreram em Guarulhos (SP), na capital paulista, e em Duque de Caxias (RJ). Segundo a denúncia apresentada na Vara do Júri de Guarulhos no dia 17, Roberta teria incentivado e auxiliado Ana Paula a envenenar as vítimas, buscando benefícios financeiros e mantendo um padrão de frieza e crueldade semelhante ao da irmã.
Entre os mortos estão Marcelo Hari Fonseca, proprietário do imóvel onde as irmãs moravam, Maria Aparecida Rodrigues, Neil Corrêa da Silva e Hayder Mhazres. Todos ingeriram alimentos contaminados com “chumbinho”, um veneno ilegal usado para matar ratos. As motivações dos crimes variaram entre obtenção de imóveis, vingança e promessa de recompensa.
Ana Paula está presa desde setembro, e Roberta foi detida pouco tempo depois. Michele Paiva da Silva, filha de uma das vítimas no Rio de Janeiro, também foi presa em outubro sob suspeita de contratar as irmãs para cometer o crime.
A Promotoria aponta que os homicídios foram qualificados, utilizando veneno e métodos que dificultaram a defesa das vítimas, caracterizando-os como crimes hediondos. A defesa das irmãs afirma que qualquer julgamento prematuro fere o princípio da presunção de inocência, e que a verdade será esclarecida ao final da investigação.