20 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
CRIME

Mulher esfaqueia filho de 8 anos e é linchada por vizinhos

Por Da Redação | Salvador (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de 31 anos foi presa após esfaquear o próprio filho de 8 anos na noite de domingo (19). O menino foi socorrido com ferimentos graves e segue internado. A mãe está à disposição da Justiça.

O crime ocorreu em Salvador, na Bahia. Segundo informações da Polícia Militar, moradores da região ficaram revoltados ao saber do ataque e lincharam a mulher antes da chegada das autoridades. Os policiais precisaram intervir para conter a população e levar a suspeita até a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

De acordo com as primeiras investigações, a mulher teria desferido cerca de dez golpes contra o filho e estaria sob efeito de drogas no momento da agressão.

A criança sofreu ferimentos no rosto e na cabeça. Ela foi levada inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas precisou ser transferida ao Hospital Geral do Estado (HGE) por conta da gravidade dos ferimentos. O estado de saúde do menino não foi atualizado até o momento.

