Mulher esfaqueia filho de 8 anos e é linchada por vizinhos

Uma mulher de 31 anos foi presa após esfaquear o próprio filho de 8 anos na noite de domingo (19). O menino foi socorrido com ferimentos graves e segue internado. A mãe está à disposição da Justiça.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Salvador, na Bahia. Segundo informações da Polícia Militar, moradores da região ficaram revoltados ao saber do ataque e lincharam a mulher antes da chegada das autoridades. Os policiais precisaram intervir para conter a população e levar a suspeita até a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).