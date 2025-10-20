Mulher esfaqueia filho de 8 anos e é linchada por vizinhos

Uma mulher de 31 anos foi presa após esfaquear o próprio filho de 8 anos na noite de domingo (19). O menino foi socorrido com ferimentos graves e segue internado. A mãe está à disposição da Justiça.
O crime ocorreu em Salvador, na Bahia. Segundo informações da Polícia Militar, moradores da região ficaram revoltados ao saber do ataque e lincharam a mulher antes da chegada das autoridades. Os policiais precisaram intervir para conter a população e levar a suspeita até a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).
De acordo com as primeiras investigações, a mulher teria desferido cerca de dez golpes contra o filho e estaria sob efeito de drogas no momento da agressão.
A criança sofreu ferimentos no rosto e na cabeça. Ela foi levada inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas precisou ser transferida ao Hospital Geral do Estado (HGE) por conta da gravidade dos ferimentos. O estado de saúde do menino não foi atualizado até o momento.