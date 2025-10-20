Decapitou namorado da mãe e colocou cérebro no liquidificador

Um jovem de 19 anos confessou ter cometido um ato violento contra o namorado da mãe.
O caso aconteceu em em Staten Island, Nova York. Damien Hurstel, autor do crime, esfaqueou a vítima e, de forma macabra, chegou a decapitar o homem. Além disso, o jovem retirou partes do cérebro da vítima com uma colher e as colocou em um liquidificador.
Segundo informações da polícia local de West Brighton, Damien realizou o crime na residência na última sexta-feira, dia 6 de outubro. No local, os investigadores encontraram a cabeça do homem ao lado do corpo, além de uma concha de sopa de plástico no tronco da vítima.
Após o ato, Damien mostrou a cena sangrenta para a irmã, de 16 anos, no banheiro da casa. Sua mãe, Alicia Zayas, afirmou ao “The Post” que o jovem questionou se a irmã gostaria que a mãe “vivesse” após o crime. A menina, desesperada, pediu para ir ao banheiro e chamou a mãe para contar o que havia acontecido.
Damien sofria de problemas mentais desde os 13 anos, apresentando alucinações e fazendo desenhos assustadores. Na adolescência, começou a usar medicação antipsicótica, mas, após completar 18 anos, se afastou do tratamento e passou a excluir a mãe de sua rotina, conforme relato de Alicia.
Ela também revelou que os médicos do hospital onde foi atendido alteraram a medicação sem aviso prévio, o que agravou seu quadro clínico. Agora, Damien enfrenta acusações de homicídio de segundo grau, homicídio culposo e porte ilegal de armas, e foi transferido para confinamento na prisão, onde cumpre pena em regime de isolamento.