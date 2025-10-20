Decapitou namorado da mãe e colocou cérebro no liquidificador

Um jovem de 19 anos confessou ter cometido um ato violento contra o namorado da mãe.

O caso aconteceu em em Staten Island, Nova York. Damien Hurstel, autor do crime, esfaqueou a vítima e, de forma macabra, chegou a decapitar o homem. Além disso, o jovem retirou partes do cérebro da vítima com uma colher e as colocou em um liquidificador.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp