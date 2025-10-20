Mãe morre horas depois do filho após acidente de carro

A cidade de Itapira amanheceu de luto neste domingo (19) após a morte de Thamiris Candreva Robles, que não resistiu aos ferimentos causados por um acidente na Rodovia SP-147. Horas antes, o filho dela, Ravi, de apenas três anos, havia morrido no local da colisão.

O acidente ocorreu na noite de sábado (18), por volta das 23h10, nas proximidades do SP Motel, trecho que liga Itapira a Mogi Mirim. Segundo informações preliminares, o carro da família, um VW Virtus, perdeu o controle, bateu contra a defensa metálica e capotou sobre o canteiro central. Ravi morreu na hora, enquanto Thamiris foi socorrida em estado gravíssimo e levada à Santa Casa de Mogi Mirim, onde passou por duas cirurgias, mas não resistiu.