21 de outubro de 2025
TRAGÉDIA

Mãe morre horas depois do filho após acidente de carro

Por Da Redação | Itapira (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Mãe morre horas depois do filho após acidente de carro
Mãe morre horas depois do filho após acidente de carro

A cidade de Itapira amanheceu de luto neste domingo (19) após a morte de Thamiris Candreva Robles, que não resistiu aos ferimentos causados por um acidente na Rodovia SP-147. Horas antes, o filho dela, Ravi, de apenas três anos, havia morrido no local da colisão.

O acidente ocorreu na noite de sábado (18), por volta das 23h10, nas proximidades do SP Motel, trecho que liga Itapira a Mogi Mirim. Segundo informações preliminares, o carro da família, um VW Virtus, perdeu o controle, bateu contra a defensa metálica e capotou sobre o canteiro central. Ravi morreu na hora, enquanto Thamiris foi socorrida em estado gravíssimo e levada à Santa Casa de Mogi Mirim, onde passou por duas cirurgias, mas não resistiu.

O pai da criança, que também estava no veículo, sofreu ferimentos leves e permanece internado, em estado de choque com a perda da esposa e do filho.

Com a confirmação da morte de mãe e filho, o acidente passou a contabilizar duas vítimas fatais, gerando grande comoção em Itapira. Amigos e moradores têm compartilhado homenagens e mensagens de pesar nas redes sociais. As causas do acidente são investigadas pela Polícia Rodoviária.

