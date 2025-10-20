Jovem de 20 anos morre com tiro no peito e namorado fica ferido

Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros e o namorado dela ficou ferido após o casal ser atacado enquanto trafegava de moto. A vítima, identificada como Nara Kércia, foi atingida no peito e morreu no local. O companheiro levou três tiros, foi socorrido e sobreviveu.
O crime aconteceu na noite de sexta-feira (17), no bairro Maranhão, em Itapipoca, no interior do Ceará. O casal procurava a casa de uma tia de Nara, que havia se mudado recentemente para a região, quando foi surpreendido por criminosos armados.
Nara cursava um curso profissionalizante na área da beleza e era muito próxima da família. Ela foi sepultada no sábado (18). Segundo a Polícia Civil, nenhuma das vítimas tinha antecedentes criminais, e a principal suspeita é de que o casal tenha sido alvo de uma execução por engano.
O caso é investigado pela Delegacia Regional de Itapipoca. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as circunstâncias do crime estão sendo apuradas, mas até o momento ninguém foi preso.