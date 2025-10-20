Morta pelo ex em condomínio, Bárbara tinha 2 empregos e faculdade

A jovem Bárbara Valim Silva, de 28 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro dentro de um condomínio. O homem, que já tinha uma medida protetiva para manter distância da vítima, foi preso suspeito do crime.
O caso aconteceu em Goiânia. Segundo uma amiga, Bárbara trabalhava em dois empregos e sonhava em concluir a faculdade de fisioterapia. A jovem era descrita como dedicada e determinada, tentando recomeçar a vida após o fim do relacionamento.
O suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), que representou o investigado, informou que não irá comentar o caso. A Polícia Civil investiga o feminicídio.