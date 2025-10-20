20 de outubro de 2025
OBITUÁRIO

Lucas Oliveira morre aos 31 anos em SJC;veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

AKIO NOGUTI
Falecimento: 20/10/2025
Idade: 79 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 21/10/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA
Falecimento: 20/10/2025
Idade: 31 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 21/10/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

GERALDA GUIDA SANTOS PROMETI
Falecimento: 20/10/2025
Idade: 89 anos
Velório: Direto
Sepultamento: 20/10/2025 às 17h00
Local: Crematório Campo das Oliveiras - Jacareí/SP

VALDIR BATISTA
Falecimento: 19/10/2025
Idade: 45 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 20/10/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

BEATRIZ MARIM MARÇAL
Falecimento: 19/10/2025
Idade: 83 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 20/10/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JOSE BENTO DOS SANTOS
Falecimento: 19/10/2025
Idade: 85 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 20/10/2025 às 14h00
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)

LAZARA DOS SANTOS OLIVEIRA
Falecimento: 19/10/2025
Idade: 88 anos
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: 20/10/2025 às 11h30
Local: Cemitério Municipal São Bento do Sapucaí/SP

ROBSON RAMOS
Falecimento: 19/10/2025
Idade: 65 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 20/10/2025 às 10h30
Local: Cemitério Horto da Paz (Santíssimo/SJC)

