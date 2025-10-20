Após sumiço, amigos são encontrados esquartejados

Os amigos Andresson Dinardo de Almeida, de 38 anos, e Hederson Ferreira da Silva, de 28, foram encontrados mortos após ficarem desaparecidos desde o dia 11 de outubro. Os corpos estavam dentro de uma fossa e apresentavam sinais de extrema violência.

O caso ocorreu no bairro Cidade Satélite, zona Oeste de Boa Vista, em Roraima. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram localizadas em avançado estado de decomposição na última quarta-feira (15). Os investigadores encontraram inicialmente as cabeças e alguns membros, e dois dias depois, os troncos das vítimas.