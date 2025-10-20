21 de outubro de 2025
CRUELDADE

Após sumiço, amigos são encontrados esquartejados

Por Da Redação | Boa Vista (RR)
| Tempo de leitura: 1 min
Os amigos Andresson Dinardo de Almeida, de 38 anos, e Hederson Ferreira da Silva, de 28, foram encontrados mortos após ficarem desaparecidos desde o dia 11 de outubro. Os corpos estavam dentro de uma fossa e apresentavam sinais de extrema violência.

O caso ocorreu no bairro Cidade Satélite, zona Oeste de Boa Vista, em Roraima. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram localizadas em avançado estado de decomposição na última quarta-feira (15). Os investigadores encontraram inicialmente as cabeças e alguns membros, e dois dias depois, os troncos das vítimas.

O Instituto de Criminalística Perito Dimas Almeida (ICPDA) e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados para realizar exames de identificação e perícia. As famílias haviam registrado o desaparecimento no dia 12, um dia após os dois saírem de casa e não retornarem.

A Polícia Civil trata o caso como homicídio e segue investigando as circunstâncias e a autoria do crime.

