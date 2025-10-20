20 de outubro de 2025
DRAMA

Força, Camilla! Ela teve parada cardíaca em corrida e está na UTI

Reprodução
Camilla Angheben
Camilla Angheben

A empresária e atleta Camilla Angheben, de 36 anos, está internada em estado grave após sofrer uma parada cardíaca durante a 7ª Corrida Rústica, realizada neste domingo (19). Ela precisou ser encaminhada para a UTI e segue sob cuidados intensivos.

O caso ocorreu em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. De acordo com familiares, Camilla apresentou uma arritmia cardíaca que pode ter sido provocada por uma lesão no coração. Os médicos adotaram medidas de suporte, incluindo o posicionamento de bruços para melhorar a oxigenação e o uso de antibióticos por causa de uma suspeita de infecção respiratória.

Apesar da gravidade do quadro, a equipe médica relatou melhora na função pulmonar da atleta. Familiares e amigos pedem orações e pensamentos positivos pela recuperação de Camilla.

