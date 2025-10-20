Força, Camilla! Ela teve parada cardíaca em corrida e está na UTI

A empresária e atleta Camilla Angheben, de 36 anos, está internada em estado grave após sofrer uma parada cardíaca durante a 7ª Corrida Rústica, realizada neste domingo (19). Ela precisou ser encaminhada para a UTI e segue sob cuidados intensivos.

O caso ocorreu em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. De acordo com familiares, Camilla apresentou uma arritmia cardíaca que pode ter sido provocada por uma lesão no coração. Os médicos adotaram medidas de suporte, incluindo o posicionamento de bruços para melhorar a oxigenação e o uso de antibióticos por causa de uma suspeita de infecção respiratória.