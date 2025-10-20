Júlio Cézar: quem era o líbero de vôlei morto em acidente

O jogador de vôlei Júlio Cezar dos Passos, de 25 anos, morreu em um grave acidente na PR-317, na manhã deste domingo (19). Ele atuava como líbero do time adulto de Toledo e era irmão de Felipe Passos, ex-vereador de Ponta Grossa. Outros três atletas que estavam com ele ficaram feridos.
O acidente aconteceu entre Ouro Verde do Oeste e São José das Palmeiras, no Oeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro em que o grupo estava, um Suzuki Baleno, capotou durante a madrugada, quando retornavam de um show em Santa Helena. Júlio Cezar morreu ainda no local.
Os outros ocupantes do veículo sofreram ferimentos de diferentes gravidades: o motorista, de 27 anos, teve ferimentos moderados; um passageiro de 27 anos ficou em estado grave; e outro homem, de 44, teve ferimentos moderados.
Na noite anterior, os atletas haviam disputado uma partida pelo time adulto da Associação de Voleibol de Toledo contra a equipe de Colombo, vencida por 3 a 2. A Prefeitura de Toledo decretou luto oficial em homenagem ao atleta, reconhecido pela dedicação ao esporte e pelo vínculo com a comunidade local.