Júlio Cézar: quem era o líbero de vôlei morto em acidente

O jogador de vôlei Júlio Cezar dos Passos, de 25 anos, morreu em um grave acidente na PR-317, na manhã deste domingo (19). Ele atuava como líbero do time adulto de Toledo e era irmão de Felipe Passos, ex-vereador de Ponta Grossa. Outros três atletas que estavam com ele ficaram feridos.

O acidente aconteceu entre Ouro Verde do Oeste e São José das Palmeiras, no Oeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro em que o grupo estava, um Suzuki Baleno, capotou durante a madrugada, quando retornavam de um show em Santa Helena. Júlio Cezar morreu ainda no local.