20 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
CRIME

Ele teria engravidado a própria filha e acabou preso

Por Da Redação | Três Barras do Paraná (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Um homem de 40 anos foi preso suspeito de engravidar a própria filha. A prisão aconteceu na noite de domingo (19), após o cumprimento de um mandado judicial. Segundo a Polícia Civil, medidas de proteção à vítima já foram determinadas.

O crime ocorreu em Três Barras do Paraná, no Oeste do estado. Após a prisão, o suspeito foi levado à 10ª Central Regional de Flagrantes, em Cascavel, onde permanece à disposição da Justiça enquanto as investigações seguem em andamento.

De acordo com a legislação brasileira, o caso é classificado como estupro de vulnerável, crime que prevê pena de 8 a 20 anos de prisão. A punição pode ser aumentada em razão da gravidez e do grau de parentesco entre o autor e a vítima.

