Ele teria engravidado a própria filha e acabou preso

Um homem de 40 anos foi preso suspeito de engravidar a própria filha. A prisão aconteceu na noite de domingo (19), após o cumprimento de um mandado judicial. Segundo a Polícia Civil, medidas de proteção à vítima já foram determinadas.

O crime ocorreu em Três Barras do Paraná, no Oeste do estado. Após a prisão, o suspeito foi levado à 10ª Central Regional de Flagrantes, em Cascavel, onde permanece à disposição da Justiça enquanto as investigações seguem em andamento.