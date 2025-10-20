Cozinheira se recusou a envenenar PMs e foi morta por bandidos

Uma mulher de 45 anos foi morta a tiros dentro de casa na noite de sábado (18), na frente dos dois filhos, entre eles uma menina de 12 anos. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por uma tentativa frustrada de aliciamento ligado ao crime organizado.

O caso ocorreu em Saboeiro, no interior do Ceará. A vítima, identificada como Antônia Ione Rodrigues da Silva, havia trabalhado como cozinheira em uma unidade da Polícia Militar do estado. De acordo com a Polícia Civil, ela teria sido pressionada por integrantes de uma facção criminosa ligada ao Comando Vermelho (CV) para envenenar a comida servida aos policiais.