Cozinheira se recusou a envenenar PMs e foi morta por bandidos

Uma mulher de 45 anos foi morta a tiros dentro de casa na noite de sábado (18), na frente dos dois filhos, entre eles uma menina de 12 anos. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por uma tentativa frustrada de aliciamento ligado ao crime organizado.
O caso ocorreu em Saboeiro, no interior do Ceará. A vítima, identificada como Antônia Ione Rodrigues da Silva, havia trabalhado como cozinheira em uma unidade da Polícia Militar do estado. De acordo com a Polícia Civil, ela teria sido pressionada por integrantes de uma facção criminosa ligada ao Comando Vermelho (CV) para envenenar a comida servida aos policiais.
Ao recusar o pedido, Antônia passou a ser ameaçada e acabou executada dentro da própria residência. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos em flagrante, e um adolescente foi apreendido por suspeita de participação no homicídio.
Em depoimento, o filho da vítima contou que o menor já havia ameaçado a mãe dias antes do crime. Policiais militares também relataram que Antônia havia afirmado que jamais envenenaria a comida dos colegas e que “só faria mal a quem gosta de vagabundo, não à polícia”, segundo informações colhidas durante a investigação.
A Polícia Civil segue apurando a autoria, as motivações e possíveis mandantes do crime. As prisões e a apreensão do adolescente foram realizadas para garantir o avanço das investigações.