Natal: Unitau vai pagar R$ 7 milhões em gratificação a servidores

A Unitau (Universidade de Taubaté) pretende destinar R$ 7,05 milhões para o pagamento de uma "gratificação natalina excepcional" para os servidores da autarquia nesse fim de ano.

Os detalhes do cálculo da gratificação não foram divulgados, mas caso o montante seja dividido de forma igualitária, isso representaria um valor de R$ 6.238,93 para cada um dos 1.130 servidores ativos da universidade e do Colégio Unitau.