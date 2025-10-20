21 de outubro de 2025
DEPENDE DA CÂMARA

Natal: Unitau vai pagar R$ 7 milhões em gratificação a servidores

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Flavia Cabral/Unitau
Pagamento da ‘gratificação natalina excepcional’ para 1.130 servidores depende de autorização da Câmara
Pagamento da ‘gratificação natalina excepcional’ para 1.130 servidores depende de autorização da Câmara

A Unitau (Universidade de Taubaté) pretende destinar R$ 7,05 milhões para o pagamento de uma "gratificação natalina excepcional" para os servidores da autarquia nesse fim de ano.

Os detalhes do cálculo da gratificação não foram divulgados, mas caso o montante seja dividido de forma igualitária, isso representaria um valor de R$ 6.238,93 para cada um dos 1.130 servidores ativos da universidade e do Colégio Unitau.

Além disso, a Unitau ainda pretende destinar mais R$ 900 mil para possibilitar a quitação integral das licenças-prêmio requeridas até 30 de setembro de 2025, o que irá beneficiar 150 servidores.

Projetos.

Para colocar essas medidas em prática, a Unitau precisará que a Câmara aprove dois projetos. O primeiro, já enviado ao Legislativo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 7,95 milhões.

No projeto, a universidade explica que esse recurso é resultado de um superávit registrado no ano passado.

Caso esse projeto seja aprovado, será enviada à Câmara uma segunda proposta, dessa vez para pedir autorização para o pagamento do "gratificação natalina excepcional" - nesse segundo texto, segundo a Unitau, serão definidos os detalhes dessa gratificação.

