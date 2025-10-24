24 de outubro de 2025
PREMIAÇÃO

Webséries taubateanas se destacam no Rio Webfest 2025

Por Luyse Camargo | Taubaté
Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
A série taubateana 'Tamborimbaté: Sambas da Minha Terra' recebeu seis indicações no Rio Webfest 2025
Três webséries produzidas com recursos da Lei Paulo Gustavo de Taubaté e Pindamonhangaba colocaram o audiovisual do Vale do Paraíba em destaque. As produções concorrem a um total de 17 prêmios no Rio Webfest 2025, um dos mais importantes do setor.

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 1º de dezembro na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Tamborimbaté: Sambas da Minha Terra

A série taubateana "Tamborimbaté: Sambas da Minha Terra" recebeu seis indicações, incluindo a de Melhor Série Brasileira, o principal prêmio do evento.  A produção concorre ainda a Melhor Série (Documentário), Melhor Roteiro (Documentário), Melhor Direção (Documentário), Melhor Design de Som (Geral) e Melhor Trilha Sonora (Geral).

 A websérie narra, em três episódios de 17 minutos cada, a jornada do sambista e compositor Rica Araújo pelos bairros Estiva e Alto de São Pedro, em Taubaté. O local e as conversas com moradores inspiram o sambista a compor dois novos sambas sobre a cidade.

O cineasta André Pires é o responsável pela criação e roteiro da série, dividindo a direção com o produtor Diego Menezes. O protagonista Rica Araújo também assina a trilha sonora. A equipe de produção conta ainda com Bruno Kenia na operação de câmera, Patri Assad no som direto e Gui Batista na assistência de câmera, além de cerca de outros 20 profissionais envolvidos direta ou indiretamente na produção e finalização dos episódios constituindo uma equipe 100% local.

"Muito Além do Balcão" e "Barquinho"

Além de "Tamborimbaté", a websérie "Muito Além do Balcão", criada pelo taubateano Júnior Guimarães (o Tapaolho Experimental), concorre em cinco categorias: Melhor Série (Documentário), Melhor Roteiro (Documentário), Melhor Direção (Documentário), Melhor Edição (Geral) e Melhor Brand Content (Geral).

Taubaté ainda é destaque no evento com a websérie de drama "Barquinho", do diretor local Rone Wullf e produzida pela Flor Filmes. Esta produção também concorre em seis categorias: Melhor Série Brasileira, Melhor Webserie de Drama, Melhor Performance Infanto Juvenil, Melhor Direção de Drama e Melhor Direção de arte.

O reconhecimento dessas produções regionais reforça a importância das leis de incentivos para a economia criativa, gerando renda para diversos setores do município e fortalecendo o desenvolvimento do cinema local e da cultura popular da região.

