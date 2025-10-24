Webséries taubateanas se destacam no Rio Webfest 2025

Três webséries produzidas com recursos da Lei Paulo Gustavo de Taubaté e Pindamonhangaba colocaram o audiovisual do Vale do Paraíba em destaque. As produções concorrem a um total de 17 prêmios no Rio Webfest 2025, um dos mais importantes do setor.

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 1º de dezembro na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Tamborimbaté: Sambas da Minha Terra