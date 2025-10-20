Dia do Fóssil em Tremembé terá palestra com ganhador do Jabuti

A Prefeitura de Tremembé realiza no dia 31 de outubro, às 19h30, mais uma edição do Dia do Fóssil, evento que já se tornou tradição no município e tem como objetivo aproximar o público da paleontologia e das ciências da Terra. A programação acontece no Centro de Eventos, ao lado da Praça da Estação, com entrada gratuita.
Neste ano, o tema será “Paleolago Tremembé — Tesouro da Pré-História do Brasil”, e o convidado especial é o professor doutor Luiz Eduardo Anelli, paleontólogo, escritor e docente do Instituto de Geociências da USP.
Autor de 25 livros sobre a Pré-História do Brasil, Anelli é um dos principais divulgadores científicos do país e tem no currículo dois prêmios Jabuti de Literatura, pelos livros “O Brasil dos Dinossauros” (categoria infantojuvenil) e “ABCDAArqueologia” (categoria acadêmica). Ele também idealizou o roteiro turístico paulista “Trilha dos Dinossauros”, que promove a valorização do patrimônio fossilífero brasileiro.
Durante o encontro, o palestrante vai apresentar de forma acessível as evidências científicas que destacam Tremembé como um dos locais mais importantes para o estudo da paleontologia no país.
O Dia do Fóssil é uma iniciativa da Prefeitura de Tremembé, por meio da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, e integra o calendário anual de ações educativas e culturais do município.
Serviço:
- Evento: Dia do Fóssil 2025 — “Paleolago Tremembé: Tesouro da Pré-história do Brasil”
- Data: Quinta-feira, 31 de outubro de 2025
- Hora: 19h30
- Local: Centro de Eventos (ao lado da Praça Geraldo Costa — Praça da Estação)
- Entrada gratuita