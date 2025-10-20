Dia do Fóssil em Tremembé terá palestra com ganhador do Jabuti

A Prefeitura de Tremembé realiza no dia 31 de outubro, às 19h30, mais uma edição do Dia do Fóssil, evento que já se tornou tradição no município e tem como objetivo aproximar o público da paleontologia e das ciências da Terra. A programação acontece no Centro de Eventos, ao lado da Praça da Estação, com entrada gratuita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Neste ano, o tema será “Paleolago Tremembé — Tesouro da Pré-História do Brasil”, e o convidado especial é o professor doutor Luiz Eduardo Anelli, paleontólogo, escritor e docente do Instituto de Geociências da USP.