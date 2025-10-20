Embraer investe R$ 376 milhões em nova unidade nos Estados Unidos

A Embraer iniciou nesta segunda-feira (20) da construção de sua nova unidade de manutenção, reparo e revisão dedicada a jatos comerciais no Aeroporto Perot Field Alliance, em Fort Worth, no Texas, Estados Unidos. O investimento é estimado em cerca de R$ 376 milhões.

Com instalações de alto padrão, o novo hangar tem inauguração prevista para 2027. A capacidade da Embraer de atender os clientes de E-Jets nos Estados Unidos crescerá 53% após a conclusão da expansão.