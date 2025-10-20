Embraer investe R$ 376 milhões em nova unidade nos Estados Unidos

A Embraer iniciou nesta segunda-feira (20) da construção de sua nova unidade de manutenção, reparo e revisão dedicada a jatos comerciais no Aeroporto Perot Field Alliance, em Fort Worth, no Texas, Estados Unidos. O investimento é estimado em cerca de R$ 376 milhões.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com instalações de alto padrão, o novo hangar tem inauguração prevista para 2027. A capacidade da Embraer de atender os clientes de E-Jets nos Estados Unidos crescerá 53% após a conclusão da expansão.
A solenidade de início das obras reuniu autoridades locais, executivos da Embraer e representantes de organizações parceiras.
Segundo a Embraer, o investimento tem potencial de gerar aproximadamente 250 novos empregos de alta qualificação no setor de aviação no Texas. Em parceria com a cidade de Fort Worth, o condado de Denton e o estado do Texas, a Embraer já iniciou suas operações no Aeroporto Alliance em junho, em um hangar existente.
“É uma honra estarmos aqui em Fort Worth, no Texas — uma cidade que representa inovação, resiliência e oportunidades — para celebrar o início da construção da nossa nova unidade de Manutenção, Reparo e Revisão no Aeroporto Perot Field Alliance”, afirmou Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer.
“Este momento marca um novo capítulo na trajetória da Embraer nos Estados Unidos, país onde estamos presentes há mais de 46 anos. Com um investimento de até US$ 70 milhões e a criação de 250 novos empregos qualificados na aviação, esta unidade simboliza nosso compromisso de longo prazo com o mercado norte-americano.”
“O investimento da Embraer representa o modelo de parceria que caracteriza o Perot Field Alliance e o norte do Texas”, disse Ross Perot Jr., presidente da Hillwood. “Ao alinhar indústria, governo e educação em torno da inovação, estamos construindo a infraestrutura e a base de talentos que sustentarão a liderança da região na aviação pelas próximas décadas”.
“A cerimônia realizada hoje no Aeroporto Perot Field Fort Worth Alliance é um marco importante para o desenvolvimento de nossa região”, afirmou a prefeita de Fort Worth, Mattie Parker. “O aeroporto continua a ser um polo de inovação e oportunidades econômicas, e a expansão da Embraer reforça ainda mais a posição de Fort Worth como líder global em aviação e manufatura avançada. Este investimento traz não apenas empregos de alta qualidade, mas também evidencia a força do nosso ambiente de negócios e o talento da nossa força de trabalho local”.
O novo centro de serviços em Fort Worth fará parte da rede global da Embraer, que inclui mais de 80 Centros de Serviço Autorizados e 13 Centros de Serviço Próprios da Embraer em todo o mundo.