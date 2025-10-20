Dupla é presa após perseguição e troca de tiros com a PM no Vale

Dois homens foram presos após perseguição em Jacareí. O suspeito tentou atirar na Polícia Militar, mas foi baleado. O delegado pediu a prisão preventiva dos presos. A ocorrência teve apreensão de espingarda calibre 12 (com queixa de furto em Caçapava), frascos e pó suspeito. A investigação apura tentativa de homicídio contra policial.

Os dois homens foram presos na avenida Bruno Decária, no Jardim Santa Maria, em Jacareí, entre a noite de sábado (18) e a madrugada de domingo (19), após acompanhamento de um Peugeot 308 branco que terminou em abordagem com os suspeitos imobilizados no solo.