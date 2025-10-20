Dupla é presa após perseguição e troca de tiros com a PM no Vale

Dois homens foram presos após perseguição em Jacareí. O suspeito tentou atirar na Polícia Militar, mas foi baleado. O delegado pediu a prisão preventiva dos presos. A ocorrência teve apreensão de espingarda calibre 12 (com queixa de furto em Caçapava), frascos e pó suspeito. A investigação apura tentativa de homicídio contra policial.
Os dois homens foram presos na avenida Bruno Decária, no Jardim Santa Maria, em Jacareí, entre a noite de sábado (18) e a madrugada de domingo (19), após acompanhamento de um Peugeot 308 branco que terminou em abordagem com os suspeitos imobilizados no solo.
Segundo o boletim de ocorrência, um deles, de 24 anos, tentou efetuar disparo contra um policial, foi atingido no braço e socorrido à Santa Casa. O outro, de 32 anos, foi detido e levado ao plantão.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança pública, porte ilegal de arma de fogo e drogas para consumo.
Os peritos recolheram um envelope lacrado com dois frascos de vidro com líquido incolor, um invólucro com pó amarelo e um cigarro artesanal parcialmente consumido — materiais que serão periciados para identificação.
A polícia também apreendeu uma espingarda calibre 12 (CBC) com três cartuchos íntegros. Há boletim de furto desse armamento registrado em 2008, em Caçapava.
Além disso, as duas pistolas .40 (Glock G22) dos policiais envolvidos foram apreendidas para perícia, procedimento padrão em ocorrências com disparo. O Peugeot 308 foi apreendido administrativamente.
No despacho, o delegado indiciou o homem mais novo por tentativa de homicídio qualificado (contra agente de segurança pública) e o outro por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com cooperação dolosamente distinta, “tendo em vista a previsibilidade do resultado mais grave”.
A autoridade representou pela conversão das prisões em flagrante em preventivas para ambos, apontando garantia da ordem pública, reiteração delitiva e a gravidade concreta do fato, além de reincidência técnica no caso do homem, de 32 anos. Os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de Jacareí para audiência de custódia.
A investigação aguarda laudos do Instituto de Criminalística sobre o local, o veículo e os materiais apreendidos, bem como a balística das armas envolvidas. O inquérito também deve ouvir testemunhas, analisar câmeras da região e detalhar a dinâmica da abordagem e dos disparos.
A hipótese inicial de legítima defesa do policial poderá ser confirmada ou refinada conforme a prova técnica.