Adeus, Nathaly: ‘anjinho’ de 17 dias morre e comove região

A pequenina Nathaly Gabrielly Silva morreu nesse domingo (19), no Vale do Paraíba, com apenas 17 dias após o nascimento. A causa da morte não foi divulgada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A cerimônia de despedida será realizada nesta terça-feira (21), no Campo das Oliveiras, no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí. O enterro ocorrerá a partir das 7h, no Cemitério Municipal Jardim da Paz, na mesma cidade.
Dezenas de internautas lamentaram a morte da criança em comentários nas redes sociais. “Que triste meu Deus. Conforta o coração desses pais”, disse Sueli Pereira de Paula.
“Oh meu Deus, que dó e que dor dos familiares. Meus sentimentos aos familiares. Que Deus console os pais deste anjinho”, afirmou Claudete Sardinha.
“Pai querido, conforte o coração dessa mãe e receba esse anjinho em seus braços”, disse Patrícia Oliveira.
“O meu Deus, é uma estrelinha que vai brilhar lá no céu. Deus conforte o coração de toda a família”, comentou Rosana Miranda.
“Que este anjinho dorme em paz. Não morre, mas está dormindo ao lado de Deus com os anjos”, escreveu João Bernardes.
“Senhor Jesus, cuida do coração dessa mãezinha que perdeu esse lindo anjo! A morte é triste em qualquer idade, mas ver um anjinho desse indo embora, machuca o coração da gente”, comentou Aline Silva.