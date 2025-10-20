Adeus, Nathaly: ‘anjinho’ de 17 dias morre e comove região

A pequenina Nathaly Gabrielly Silva morreu nesse domingo (19), no Vale do Paraíba, com apenas 17 dias após o nascimento. A causa da morte não foi divulgada.

A cerimônia de despedida será realizada nesta terça-feira (21), no Campo das Oliveiras, no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí. O enterro ocorrerá a partir das 7h, no Cemitério Municipal Jardim da Paz, na mesma cidade.