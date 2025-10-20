Polícia identifica mulher que morreu após comer pizza em São José

A Polícia Civil identificou a mulher que morreu em São José dos Campos com suspeita de envenenamento, após comer uma pizza. Trata-se de Adriana Silva do Prado Magalhães, de 51 anos, cujo corpo foi enterrado nesse domingo (19), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, sob forte comoção de familiares e conhecidos.
Segundo o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária), a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada por meio do botão de pânico para atender a uma ocorrência no Hospital de Clínicas Sul, no bairro Parque Industrial, no sábado (18).
No local, o médico informou que Adriana e o sobrinho deram entrada com sintomas compatíveis com intoxicação alimentar.
De acordo com as primeiras informações, os dois teriam consumido uma pizza na noite de sexta (17), quando começaram a passar mal. Adriana não resistiu e morreu durante o atendimento.
Na ocasião, os guardas civis conversaram com familiares, que relataram que uma mulher identificada como Gilmara estaria hospedada na casa da vítima, localizada na rua Joaquim de Paula, no bairro Jardim Morumbi. A polícia ainda apura o vínculo e o papel dessa mulher no caso.
A Polícia Civil requisitou exames necroscópico e toxicológico junto ao IML (Instituto Médico Legal) para confirmar a causa da morte e verificar a presença de substâncias tóxicas ou venenosas. O caso foi registrado como morte súbita sem causa aparente, mas a hipótese de envenenamento intencional não foi descartada.
As investigações estão sob responsabilidade do 3º DP (Distrito Policial) de São José, que deve ouvir novas testemunhas, aguardar os laudos periciais e analisar as circunstâncias que cercaram a morte da vítima.