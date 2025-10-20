Polícia identifica mulher que morreu após comer pizza em São José

A Polícia Civil identificou a mulher que morreu em São José dos Campos com suspeita de envenenamento, após comer uma pizza. Trata-se de Adriana Silva do Prado Magalhães, de 51 anos, cujo corpo foi enterrado nesse domingo (19), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, sob forte comoção de familiares e conhecidos.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária), a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada por meio do botão de pânico para atender a uma ocorrência no Hospital de Clínicas Sul, no bairro Parque Industrial, no sábado (18).