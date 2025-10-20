Prefeitura entrega ampliação da UBS Resolve Colonial em São José

A Prefeitura de São José dos Campos entregou, nesta segunda-feira (20), a UBS (Unidade Básica de Saúde) Resolve Colonial, que passou por uma revitalização completa entre março e setembro de 2025 para oferecer um ambiente mais moderno e acolhedor e servir de referência às outras unidades.

A unidade foi inaugurada em 1981 e atende hoje cerca de 30 mil pacientes. A UBS recebeu cinco novos médicos.