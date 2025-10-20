Prefeitura entrega ampliação da UBS Resolve Colonial em São José

A Prefeitura de São José dos Campos entregou, nesta segunda-feira (20), a UBS (Unidade Básica de Saúde) Resolve Colonial, que passou por uma revitalização completa entre março e setembro de 2025 para oferecer um ambiente mais moderno e acolhedor e servir de referência às outras unidades.
A unidade foi inaugurada em 1981 e atende hoje cerca de 30 mil pacientes. A UBS recebeu cinco novos médicos.
Executada pela Urbam (Urbanizadora Municipal S/A), empresa ligada à Prefeitura, com investimento aproximado de R$ 200 mil, sendo R$ 150 mil do município e o restante do Humanitas. A obra ampliou a área total da UBS para 574,29 metros quadrados.
O número de consultórios subiu de 8 para 11, todos climatizados com ar-condicionado. Há um exclusivo para ginecologia, dois para odontologia, cinco para médicos e três para enfermagem.
Foi construída a nova Sala eMulti, dedicada a atendimentos multidisciplinares já oferendo nutrição e fisioterapia para os usuários com intenção de ampliar especialidades. As salas de vacinação, curativos, coleta de exames e a área de convivência dos funcionários foram ampliadas. A unidade conta agora com espaços exclusivos para amamentação e telemedicina.
A farmácia foi reposicionada para atender na frente da unidade, facilitando a retirada de medicamentos, num novo fluxo que será adotado como padrão nas demais unidades básicas. A fachada foi renovada com grades e portão, e o acesso de pedestres e o estacionamento foram readequados para acessibilidade.
A UBS Resolve Colonial segue com o horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 19h.
A entrega faz parte do planejamento da saúde que envolve novas entregas, entre elas um novo hospital em parceria com a Santa Casa, ampliação de outras unidades, credenciamento para especialistas e investimentos federais e estaduais.