De SJC, Ricardo Galvão deve assumir vaga de Boulos como deputado

O físico, engenheiro e cientista Ricardo Galvão, atual presidente do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), disse a OVALE que concorda em assumir como deputado federal, mas que essa é uma “decisão partidária”.

Suplente nas eleições de 2022 para a Câmara Federal, pelo partido Rede Sustentabilidade, Galvão deve assumir o posto após o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) ter sido nomeado como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.