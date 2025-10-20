De SJC, Ricardo Galvão deve assumir vaga de Boulos como deputado

O físico, engenheiro e cientista Ricardo Galvão, atual presidente do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), disse a OVALE que concorda em assumir como deputado federal, mas que essa é uma “decisão partidária”.
Suplente nas eleições de 2022 para a Câmara Federal, pelo partido Rede Sustentabilidade, Galvão deve assumir o posto após o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) ter sido nomeado como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.
O presidente Lula (PT) nomeou Boulos como ministro nesta segunda-feira (20), antes de viajar para Ásia.
Com isso, Boulos deixa a Câmara dos Deputados e abre vaga para o primeiro suplente da federação Rede-PSOL, vaga de Galvão, ex-diretor do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e que mora em São José dos Campos.
“Recebi algumas mensagens sobre essa possibilidade. Mas nada de oficial me foi informado ainda. Se for mesmo concretizada, eu imediatamente falarei com a Rede. A minha obrigação primeiro é falar com a Rede para ver se é a prioridade da Rede eu assumir. Se for, eu certamente assumirei”, afirmou Galvão a OVALE na tarde desta segunda, antes da oficialização da nomeação para Boulos.
Segundo ele, a decisão de assumir a Câmara passa pela “decisão de partido”. “É decisão partidária”, afirmou.
Eleição.
Na eleição de 2022, Galvão obteve 40.365 votos e ficou como segundo suplente da federação Rede-PSOL. A primeira vaga era da professora Luciene Cavalcante (PSOL), que assumiu o mandato na Câmara dos Deputados em janeiro de 2023, após a decisão de Marina Silva (Rede) de assumir o Ministério do Meio Ambiente.
Galvão preside atualmente o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e dirigiu o Inpe entre 2016 e 2019, quando ficou nacionalmente conhecido por rebater críticas feitas pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Inpe.
Se ele decidir assumir a vaga, a RMVale volta a ter um representante no parlamento federal. Na eleição de 2022, após dois mandatos como deputado federal, o ex-prefeito de São José dos Campos Eduardo Cury (na época no PSDB e hoje no PL) não conseguiu se reeleger para a Câmara, em Brasília.
Em abril de 2024, a ex-vereadora e candidata a prefeita de Taubaté, Loreny Caetano (Solidariedade), tomou posse temporariamente como deputada federal. Suplente do partido, ela assumiu no lugar de Paulinho da Força (Solidariedade), que deixou a vaga de deputado por motivo de saúde.