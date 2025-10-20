Alunos denunciam abuso em banheiro de escola estadual de SJC

Alunos de uma escola estadual da região sul de São José dos Campos relatam terem sofrido agressões físicas e sexuais, além de uma tentativa de abuso sexual, dentro do banheiro da unidade. O caso já foi relatado ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil pela direção da escola e por pais das vítimas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no dia 6 de outubro, às 13h10, no banheiro da escola estadual Edgar Mello Mattos de Castro, no Campo dos Alemães, na região sul da cidade.