Qual a previsão do tempo para São José nesta terça (21)? Confira

A RMVale deve ter uma terça-feira (21) marcada por tempo estável e temperaturas amenas, segundo dados do Climatempo. A maior parte das cidades terá sol com muitas nuvens, sem previsão de chuva, embora o Litoral Norte deva registrar pancadas isoladas à tarde.

Em São José dos Campos, o dia será de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. As temperaturas variam entre 9°C e 22°C, com tempo firme e sem chuva. Já em Taubaté, o cenário é semelhante: mínima de 10°C e máxima de 23°C, com o sol predominando durante o dia e redução da nebulosidade à noite.