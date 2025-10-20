Qual a previsão do tempo para São José nesta terça (21)? Confira

A RMVale deve ter uma terça-feira (21) marcada por tempo estável e temperaturas amenas, segundo dados do Climatempo. A maior parte das cidades terá sol com muitas nuvens, sem previsão de chuva, embora o Litoral Norte deva registrar pancadas isoladas à tarde.
Em São José dos Campos, o dia será de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. As temperaturas variam entre 9°C e 22°C, com tempo firme e sem chuva. Já em Taubaté, o cenário é semelhante: mínima de 10°C e máxima de 23°C, com o sol predominando durante o dia e redução da nebulosidade à noite.
Em Guaratinguetá, o tempo segue seco e estável, com sol e muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima será de 9°C e a máxima de 22°C, sem chance de chuva. No Litoral Norte, a cidade de Caraguatatuba deve registrar instabilidade, com sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite — a chance de precipitação é de 68%, com variação térmica entre 13°C e 19°C.
Já em Campos do Jordão, o clima permanece frio e seco, com mínima de 6°C e máxima de 17°C. O dia será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva.
Assim, a terça-feira promete ser típica de outono tardio, com amanheceres gelados e tardes agradáveis em quase toda a RMVale — ideal para quem aprecia um clima mais ameno.