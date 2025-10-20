Luciano Hang divulga fotos da nova Havan em Taubaté; VEJA

O empresário Luciano Hang divulgou fotos da nova loja da Havan em Taubaté, que deve ser inaugurada no próximo sábado (25), às 10h. A unidade ocupa prédio na praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro), no centro da cidade.

No final de setembro, já era possível ver a estrutura que remete à Casa Branca, marca registrada da rede, que foi erguida na praça para a instalação da nova loja, que recebeu investimento de R$ 45 milhões.