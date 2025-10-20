Luciano Hang divulga fotos da nova Havan em Taubaté; VEJA

O empresário Luciano Hang divulgou fotos da nova loja da Havan em Taubaté, que deve ser inaugurada no próximo sábado (25), às 10h. A unidade ocupa prédio na praça Monsenhor Silva Barros (Praça da Eletro), no centro da cidade.
No final de setembro, já era possível ver a estrutura que remete à Casa Branca, marca registrada da rede, que foi erguida na praça para a instalação da nova loja, que recebeu investimento de R$ 45 milhões.
Em publicação nas redes sociais, Luciano Hang, o ‘Véio da Havan’, falou sobre a inauguração da nova loja, além de divulgar imagens do estabelecimento (veja abaixo).
“As obras estão a todo vapor na Havan Taubaté, a nossa segunda megaloja na cidade, a 36ª no estado de São Paulo e a 185ª no Brasil”, disse Hang.
“Estamos nos últimos detalhes para a inauguração no dia 25 de outubro, às 10h. Serão mais de 6 mil m², ambiente climatizado, estacionamento gratuito, promoções imperdíveis e muito mais. Aguarde, estamos chegando: nova loja localizada na Praça da Eletro”, afirmou o empresário.
Diferente de outras unidades da marca pelo país, a filial de Taubaté não contará com a tradicional Estátua da Liberdade, informação confirmada pela empresa. Essa será a segunda loja da cidade sem o monumento na fachada.
A nova loja abrigará mais de 350 mil itens distribuídos em setores variados, como ferramentas, iluminação, produtos automotivos, bazar, decoração, utilidades domésticas, cama, mesa e banho, além de moda masculina, feminina, infantil e íntima.
A Havan já abriu 200 vagas de trabalho em seu site oficial, com oportunidades em diversos setores. As inscrições podem ser feitas de forma digital, sem necessidade de deslocamento.
O prédio ocupado pela loja pertence à Unitau (Universidade de Taubaté), que licitou a locação do imóvel. O espaço era utilizado como centro de compras desde 1971, mas estava sem uso desde o fim de 2022, quando terminou o contrato com o Grupo Pão de Açúcar. A Havan venceu a licitação promovida pela Unitau e vai alugar o imóvel por 15 anos.
“Tinham outras empresas que a gente ouvia falar, mas não se candidatavam. E aí a gente colocou, foi um processo transparente, liso. Só ele [Havan] se interessou e alugou o prédio. Ele tem todo esse tempo até a abertura da loja, sem pagamento de aluguel, que vai custar R$ 153 mil”, disse a reitora da Unitau, Nara Lúcia Perondi Fortes, durante episódio de “Líderes”, o podcast de economia, política e sociedade de OVALE.