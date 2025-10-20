Polícia prende um homem e recupera moto roubada em Taubaté

Um homem foi detido por receptação e uma motocicleta roubada foi recuperada em Taubaté na noite da última sexta-feira (17).
A ação ocorreu após policiais militares da Força Tática receberem informações via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre a localização de uma Honda CG Titan preta, produto de roubo, no bairro Terra Nova.
Ao chegarem ao local indicado, os militares encontraram a motocicleta sem as chaves e com algumas partes danificadas.
O homem detido por receptação admitiu aos policiais ter aceitado guardar a motocicleta em troca de dinheiro.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde o fato foi registrado e a motocicleta foi restituída ao seu proprietário.