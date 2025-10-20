20 de outubro de 2025
RECEPTAÇÃO

Polícia prende um homem e recupera moto roubada em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Moto apreendida no bairro Terra Nova, produto de roubo, foi devolvida ao proprietário
Moto apreendida no bairro Terra Nova, produto de roubo, foi devolvida ao proprietário

Um homem foi detido por receptação e uma motocicleta roubada foi recuperada em Taubaté na noite da última sexta-feira (17).

A ação ocorreu após policiais militares da Força Tática receberem informações via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre a localização de uma Honda CG Titan preta, produto de roubo, no bairro Terra Nova.

Ao chegarem ao local indicado, os militares encontraram a motocicleta sem as chaves e com algumas partes danificadas.

O homem detido por receptação admitiu aos policiais ter aceitado guardar a motocicleta em troca de dinheiro.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde o fato foi registrado e a motocicleta foi restituída ao seu proprietário.

