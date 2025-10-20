Polícia prende um homem e recupera moto roubada em Taubaté

Um homem foi detido por receptação e uma motocicleta roubada foi recuperada em Taubaté na noite da última sexta-feira (17).

A ação ocorreu após policiais militares da Força Tática receberem informações via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre a localização de uma Honda CG Titan preta, produto de roubo, no bairro Terra Nova.

