RMVale pode ganhar deputado federal com ida de Boulos ao governo

Com o iminente anúncio do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, nesta segunda-feira (20), a RMVale pode voltar a ter um representante na Câmara dos Deputados.

De acordo com informações de bastidores, o presidente Lula (PT) avisou auxiliares que anunciará Boulos como ministro até a terça-feira (21), antes de viajar para Ásia.