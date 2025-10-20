RMVale pode ganhar deputado federal com ida de Boulos ao governo

Com o iminente anúncio do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, nesta segunda-feira (20), a RMVale pode voltar a ter um representante na Câmara dos Deputados.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações de bastidores, o presidente Lula (PT) avisou auxiliares que anunciará Boulos como ministro até a terça-feira (21), antes de viajar para Ásia.
Com isso, Boulos deixa a Câmara dos Deputados e abre vaga para o primeiro suplente da federação Rede-PSOL, que é o cientista Ricardo Galvão, ex-diretor do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e que mora em São José dos Campos.
A expectativa é que o atual ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, seja realocado para outro cargo no governo ou dentro do PT, onde já ocupou a função de tesoureiro. A nomeação de Boulos visa fortalecer a ponte com os movimentos sociais e ampliar o capital político do governo junto a esse eleitorado.
Eleição.
Na eleição de 2022, Ricardo Galvão obteve 40.365 votos e ficou como segundo suplente da federação Rede-PSOL. A primeira vaga era da professora Luciene Cavalcante (PSOL), que assumiu o mandato na Câmara dos Deputados em janeiro de 2023, após a decisão de Marina Silva (Rede) de assumir o Ministério do Meio Ambiente.
Ricardo Galvão é atualmente presidente do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e dirigiu o Inpe entre 2016 e 2019, quando ficou nacionalmente conhecido por rebater críticas feitas pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Inpe.
Procurado pela reportagem, Galvão ainda não confirmou se assumirá ou não a vaga como deputado federal. O espaço segue aberto.
Se ele decidir assumir a vaga, a RMVale volta a ter um representante no parlamento federal. Na eleição de 2022, após dois mandatos como deputado federal, o ex-prefeito de São José dos Campos Eduardo Cury (na época no PSDB e hoje no PL) não conseguiu se reeleger para a Câmara, em Brasília.
Em abril de 2024, a ex-vereadora e candidata a prefeita de Taubaté, Loreny Caetano (Solidariedade), tomou posse temporariamente como deputada federal. Suplente do partido, ela assumiu no lugar de Paulinho da Força (Solidariedade), que deixou a vaga de deputado por motivo de saúde.