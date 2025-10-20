Seu Luiz morre após atropelar pedestre e bater em árvore no Vale

Um grave acidente ocorrido na noite de domingo (19) na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Pindamonhangaba, resultou na morte de um motorista de 62 anos e deixou um pedestre de 25 anos em estado grave. O caso foi registrado pela delegacia como morte acidental e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista Luiz Roberto Spiridigliozzi Junior, que conduzia uma GM Montana Conquest, seguia no sentido Via Dutra por volta das 22h50, quando atropelou o pedestre Mateus Ribeiro Cardoso e, em seguida, colidiu violentamente contra uma árvore no canteiro da via, nas proximidades do número 1650, no bairro Bela Vista.