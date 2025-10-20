Seu Luiz morre após atropelar pedestre e bater em árvore no Vale

Um grave acidente ocorrido na noite de domingo (19) na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Pindamonhangaba, resultou na morte de um motorista de 62 anos e deixou um pedestre de 25 anos em estado grave. O caso foi registrado pela delegacia como morte acidental e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista Luiz Roberto Spiridigliozzi Junior, que conduzia uma GM Montana Conquest, seguia no sentido Via Dutra por volta das 22h50, quando atropelou o pedestre Mateus Ribeiro Cardoso e, em seguida, colidiu violentamente contra uma árvore no canteiro da via, nas proximidades do número 1650, no bairro Bela Vista.
Com o impacto, Luiz Roberto morreu no local antes da chegada do resgate. O corpo foi removido ao IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté pela funerária Caminho da Luz. O pedestre, que ficou inconsciente e em estado grave, foi socorrido ao pronto-socorro da cidade, onde permanece internado.
A Polícia Técnica foi acionada e realizou perícia detalhada no local, sob coordenação do perito Alessandro. A Montana, com documentação em atraso, foi apreendida administrativamente.
A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do acidente, que ocorreu em um dos corredores viários mais movimentados da cidade, ligação direta com a Via Dutra. O caso é apurado como morte suspeita de natureza acidental, e a investigação deverá esclarecer fatores como velocidade do veículo, condições da pista, iluminação e sinalização no momento da colisão.
O trânsito na avenida ficou parcialmente interditado durante o trabalho da perícia e a remoção do veículo, provocando lentidão no entorno.