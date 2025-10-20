PM prende dois homens portando três armas e munições na região

Policiais Militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois suspeitos por porte ilegal de arma de fogo em Roseira. A prisão aconteceu no domingo (19) durante a "Operação Romeiros" no município.
Na abordagem, foi localizado com os suspeitos:
- Três revólveres calibre .38
- Um simulacro de fuzil
- Doze munições calibre .38.
Diante dos fatos, os dois homens foram conduzidos à Central de Flagrantes de Guaratinguetá, onde permaneceram presos.