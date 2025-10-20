20 de outubro de 2025
OPERAÇÃO ROMEIROS

PM prende dois homens portando três armas e munições na região

Por Da redação | Roseira
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Apreensões em Roseira
Apreensões em Roseira

Policiais Militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois suspeitos por porte ilegal de arma de fogo em Roseira. A prisão aconteceu no domingo (19) durante a "Operação Romeiros" no município.

Na abordagem, foi localizado com os suspeitos:

  • Três revólveres calibre .38
  • Um simulacro de fuzil
  • Doze munições calibre .38.

Diante dos fatos, os dois homens foram conduzidos à Central de Flagrantes de Guaratinguetá, onde permaneceram presos.

