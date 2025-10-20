Adeus, Adriana: Mulher que morreu após comer pizza é enterrada

A Polícia Civil de São José dos Campos segue investigando a morte suspeita de Adriana Silva do Prado Magalhães, de 51 anos, ocorrida na tarde de sábado (18), após suspeita de envenenamento. O caso também deixou o sobrinho da vítima hospitalizado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência registrado no Centro de Polícia Judiciária, a Guarda Civil Municipal foi acionada por meio do botão de pânico para atender a uma ocorrência no Hospital de Clínicas Sul, no bairro Parque Industrial. No local, o médico informou que Adriana e o sobrinho deram entrada com sintomas compatíveis com intoxicação alimentar.