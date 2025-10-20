Adeus, Adriana: Mulher que morreu após comer pizza é enterrada

A Polícia Civil de São José dos Campos segue investigando a morte suspeita de Adriana Silva do Prado Magalhães, de 51 anos, ocorrida na tarde de sábado (18), após suspeita de envenenamento. O caso também deixou o sobrinho da vítima hospitalizado.
Segundo o boletim de ocorrência registrado no Centro de Polícia Judiciária, a Guarda Civil Municipal foi acionada por meio do botão de pânico para atender a uma ocorrência no Hospital de Clínicas Sul, no bairro Parque Industrial. No local, o médico informou que Adriana e o sobrinho deram entrada com sintomas compatíveis com intoxicação alimentar.
De acordo com as primeiras informações, os dois teriam consumido uma pizza na noite anterior, quando começaram a passar mal. Adriana não resistiu e morreu durante o atendimento, enquanto o sobrinho segue internado sob observação médica, sem previsão de alta.
Durante o atendimento, guardas civis conversaram com familiares, que relataram que uma mulher identificada como Gilmara estaria hospedada na casa da vítima, localizada na rua Joaquim de Paula, no bairro Jardim Morumbi. A polícia ainda apura o vínculo e o papel dessa mulher no caso.
A Polícia Civil requisitou exames necroscópico e toxicológico junto ao IML (Instituto Médico Legal) para confirmar a causa da morte e verificar a presença de substâncias tóxicas ou venenosas. O caso foi registrado como morte súbita sem causa aparente, mas a hipótese de envenenamento intencional não foi descartada.
O velório de Adriana Silva do Prado Magalhães aconteceu no domingo (19), no Velório Municipal Paraíso, em São José dos Campos. O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal Colônia Paraíso.
As investigações estão sob responsabilidade do 3º DP (Distrito Policial) de São José, que deve ouvir novas testemunhas, aguardar os laudos periciais e analisar as circunstâncias que cercaram a morte da vítima.