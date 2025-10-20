Ladrão faz ‘limpa’ em ônibus de romeiros dentro da Basílica

A segurança do Santuário Nacional de Aparecida prendeu, na manhã de domingo (19), um homem que entrava em ônibus de romeiros, estacionado no pátio de veículos da Basílica, para subtrair pertences.

Monitorado por câmeras e acompanhado por agentes em campo, ele foi flagrado deixando um veículo de excursão com bolsas e objetos. O homem foi contido até a chegada da Polícia Civil.