Ladrão faz ‘limpa’ em ônibus de romeiros dentro da Basílica

A segurança do Santuário Nacional de Aparecida prendeu, na manhã de domingo (19), um homem que entrava em ônibus de romeiros, estacionado no pátio de veículos da Basílica, para subtrair pertences.
Monitorado por câmeras e acompanhado por agentes em campo, ele foi flagrado deixando um veículo de excursão com bolsas e objetos. O homem foi contido até a chegada da Polícia Civil.
O caso foi registrado como furto tentado em interior de transporte coletivo. A excursão era de Bariri, que fica na região de São José do Rio Preto.
Vigilantes notaram o suspeito circulando pelo pátio de ônibus e o acompanharam pelas imagens do circuito interno. As cenas mostram o momento em que ele entra no veículo, pega mochilas e bolsas próximas ao assento do motorista e sai com os itens. Na sequência, a equipe encerra o flagrante nas imediações da avenida Dr. Júlio Prestes e preserva o material para devolução. As imagens foram separadas para a investigação.
Entre as vítimas estão motoristas e passageiros de excursões que visitavam a Basílica. Relatos dão conta de mochilas, perfumes, fone de ouvido, celular e objetos pessoais levados do interior dos ônibus — parte foi reconhecida e devolvida aos proprietários.
Em pelo menos um veículo, a porta estava encostada, sem chave, o que facilitou a ação enquanto o grupo seguia para o templo. O valor estimado dos itens subtraídos ou tentados soma R$ 1.870.
O suspeito, de 47 anos, foi levado para a delegacia e exerceu o direito ao silêncio. Como se trata de furto simples na modalidade tentada, a autoridade aplicou um termo de compromisso e encaminhamento do procedimento ao distrito policial da área para continuidade das apurações.
Aos romeiros, a orientação da segurança e da polícia é trancar as portas dos ônibus, não deixar bolsas e eletrônicos à vista e acionar imediatamente os agentes do Santuário e a Polícia ao notar movimentação suspeita. A área do pátio recebe grande fluxo em fins de semana e feriados, o que exige atenção redobrada de condutores e guias.