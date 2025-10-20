Fabíola Molina e Diogo Yabe fazem história em prova inédita

Os nadadores olímpicos de São José dos Campos, Fabíola Molina e Diogo Yabe, viveram um marco inédito na história da natação mundial ao participarem do Aquarace, realizado em João Pessoa (PB). O evento apresentou, pela primeira vez, uma piscina flutuante instalada no mar para competições oficiais, unindo inovação e espetáculo em um cenário único.
Idealizado pelo ex-nadador Kaio Márcio, um dos grandes nomes do esporte brasileiro, o Aquarace reuniu atletas olímpicos, masters e amadores em uma estrutura jamais vista, que promete abrir novas possibilidades para o futuro da natação em águas abertas.
O casal olímpico teve atuações de destaque. Fabíola Molina conquistou duas vitórias na sua categoria e o terceiro lugar no ranking geral, enquanto Diogo Yabe brilhou com três ouros na categoria, além de uma prata e um bronze no geral.
“Foi um privilégio viver essa experiência. Ver a natação brasileira inovando dessa forma e poder dividir esse momento com o público e tantos amigos é algo inesquecível”, celebrou Fabíola.
A nadadora participou de três Olimpíadas na carreira: 2000, 2008 e 2012. Já Diogo disputou os Jogos de 2004, ou seja, o casal teve quatro Jogos Olímpicos em sequência.