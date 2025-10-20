Fabíola Molina e Diogo Yabe fazem história em prova inédita

Os nadadores olímpicos de São José dos Campos, Fabíola Molina e Diogo Yabe, viveram um marco inédito na história da natação mundial ao participarem do Aquarace, realizado em João Pessoa (PB). O evento apresentou, pela primeira vez, uma piscina flutuante instalada no mar para competições oficiais, unindo inovação e espetáculo em um cenário único.

Idealizado pelo ex-nadador Kaio Márcio, um dos grandes nomes do esporte brasileiro, o Aquarace reuniu atletas olímpicos, masters e amadores em uma estrutura jamais vista, que promete abrir novas possibilidades para o futuro da natação em águas abertas.