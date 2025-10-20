Brasileiro é destaque internacional em prêmio de astrofotografia

O professor Dr. Marcelo Adorna Fernandes, paleontólogo e docente do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da UFSCar, alcançou um feito inédito para o Brasil no cenário da astrofotografia internacional. Uma de suas imagens, a da "Nebulosa Eta Carina", foi a única do país escolhida para compor uma publicação do Royal Observatory Greenwich e está em exposição na Inglaterra. A astrofotografia foi selecionada entre 5.882 imagens enviadas por participantes de 68 países ao redor do mundo no concurso ZW Optics Astronomy Photographer of the Year.

Apenas 140 astrofotografias foram escolhidas para integrar o livro "Astronomy Photographer of the Year" e estão em exposição no Museu Marítimo Nacional em Greenwich, Inglaterra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Dedicação à ciência