Frio fora de época vai persistir no Vale durante toda a semana

O ar frio fora de época que avançou com a frente fria no fim de semana segura as temperaturas abaixo do normal para outubro no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Além do termômetro baixo, o vento constante — embora mais fraco que no sábado (18) — intensifica a sensação de frio.

A segunda-feira (20) amanheceu com 5,3°C em Campos do Jordão (dado oficial do Inmet) e 13,1°C em Taubaté. Para esta época do ano, são valores significativamente inferiores à média histórica e ajudam a ilustrar a força da massa de ar frio que ainda domina o Sudeste.