Frio fora de época vai persistir no Vale durante toda a semana

O ar frio fora de época que avançou com a frente fria no fim de semana segura as temperaturas abaixo do normal para outubro no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Além do termômetro baixo, o vento constante — embora mais fraco que no sábado (18) — intensifica a sensação de frio.
A segunda-feira (20) amanheceu com 5,3°C em Campos do Jordão (dado oficial do Inmet) e 13,1°C em Taubaté. Para esta época do ano, são valores significativamente inferiores à média histórica e ajudam a ilustrar a força da massa de ar frio que ainda domina o Sudeste.
O padrão é de céu com variação de nuvens, períodos de sol e temperaturas contidas. No Vale, as máximas devem ficar entre 20°C e 24°C até quinta-feira, com amanheceres gelados.
No Litoral Norte, a brisa marítima mantém a sensação térmica ainda mais baixa; na Serra, as noites seguem frias, com possibilidade de novos registros de um dígito em baixadas.
Os ventos enfraquecem em relação ao pico do sábado, mas persistem moderados em momentos do dia, sobretudo no litoral e em áreas mais expostas. Isso aumenta a sensação de frio e pode manter ambientes internos úmidos e frios, mesmo quando o sol aparece.
O meteorologista Giovanni Dolif resume o cenário ao olhar para as anomalias de temperatura no mapa do Brasil: “A frente fria chegou com muito vento e as temperaturas despencaram. As áreas em azul no mapa (vídeo abaixo) mostram onde está abaixo da média — e São Paulo, parte de Minas e até o sul da Bahia aparecem com um tom de azul bem evidente. É raro para a época ver um desvio tão acentuado”.
Segundo ele, o resfriamento não fica restrito ao Sudeste: “Na segunda à noite, a faixa de temperaturas abaixo da média se expande para Bahia, avança para o Centro-Oeste e chega a trechos do Norte. Na terça, o frio ainda é amplo, mas começa a diminuir no Sudeste. Quarta em diante, o Sul já volta a aquecer e, aos poucos, o Sudeste também reduz a anomalia, embora siga frio para outubro”.
Tendência.
Entre quinta e sexta, a alta pressão (anticiclone) perde intensidade gradualmente, permitindo leve recuperação das máximas. Mesmo assim, não há indicativo de calor forte antes do fim da semana; o cenário mais provável é de tardes amenas e noites frias até, pelo menos, quinta-feira.
Os moradores devem se vestir em camadas, ventile a casa em horários de sol para reduzir a umidade interna e atenção redobrada com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias — grupos mais sensíveis a quedas bruscas de temperatura e ao efeito do vento na sensação térmica.