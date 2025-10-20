Acidente no Vale deixa motorista morto e pedestre em estado grave

Um grave acidente na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Pindamonhangaba, deixou um motorista morto e um pedestre em estado grave na noite de domingo (19). De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor de uma GM Montana seguia no sentido da Via Dutra quando atropelou um pedestre e, em seguida, colidiu contra uma árvore.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O motorista de 62 anos morreu no local. O pedestre, de 25 anos, foi encaminhado inconsciente ao pronto-socorro da cidade. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde dele.