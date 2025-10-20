Acidente no Vale deixa motorista morto e pedestre em estado grave

Um grave acidente na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Pindamonhangaba, deixou um motorista morto e um pedestre em estado grave na noite de domingo (19). De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor de uma GM Montana seguia no sentido da Via Dutra quando atropelou um pedestre e, em seguida, colidiu contra uma árvore.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O motorista de 62 anos morreu no local. O pedestre, de 25 anos, foi encaminhado inconsciente ao pronto-socorro da cidade. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde dele.
Segundo o registro, o acidente ocorreu por volta das 22h50. Após o atropelamento, o veículo perdeu o controle e bateu em uma árvore no canteiro da via. Equipes da Polícia Militar e da Perícia atenderam a ocorrência. O corpo do motorista foi removido ao IML de Taubaté. A Montana tinha documentação em atraso e foi apreendida administrativamente.
O Instituto de Criminalística realizou levantamento no local, e a ocorrência foi registrada com as naturezas de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, choque e morte suspeita (acidental). O caso foi encaminhado ao distrito policial da área para continuidade das apurações — a polícia deverá ouvir testemunhas, analisar imagens da região e aguardar os laudos periciais para determinar a dinâmica e eventuais responsabilidades.
Não há informações da Polícia sobre a condição do motorista na hora do acidente.
A Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso é um dos corredores mais movimentados da cidade, especialmente à noite por ser ligação ao eixo da Via Dutra. Em razão do atendimento e da perícia, o tráfego ficou parcialmente restrito no entorno do número 1650, no bairro Bela Vista.
A Polícia Civil aguarda os laudos do IML e do Instituto de Criminalística para confirmar a causa da morte e a sequência exata dos fatos. O inquérito também deve apurar velocidade, sinalização e condições da via no momento do acidente.