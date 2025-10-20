Mulheres são detidas com drogas na área íntima em visita a presos

Duas mulheres foram detidas em Taubaté ao tentarem entrar com drogas no CDP (Centro de Detenção Provisória) "Dr. Félix Nobre de Campos". Elas pretendiam visitar seus companheiros presos e foram flagradas durante os procedimentos de revista no último sábado (18).
A primeira apreensão foi de 139 gramas de maconha. Uma jovem de 20 anos foi submetida à inspeção no escâner corporal, onde servidores notaram anormalidades. Ela confessou que portava a droga na região íntima.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O segundo flagrante, também se deu nas partes íntimas de uma visitante de 39 anos, que igualmente confessou o crime. O invólucro continha aproximadamente 59 gramas de maconha.
Ambas as mulheres foram encaminhadas à delegacia de polícia local para registro de boletim de ocorrência e demais trâmites legais. Elas também tiveram o cadastro no rol de visitas da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) suspenso.
A droga foi apreendida.