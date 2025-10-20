Mulheres são detidas com drogas na área íntima em visita a presos

Duas mulheres foram detidas em Taubaté ao tentarem entrar com drogas no CDP (Centro de Detenção Provisória) "Dr. Félix Nobre de Campos". Elas pretendiam visitar seus companheiros presos e foram flagradas durante os procedimentos de revista no último sábado (18).

A primeira apreensão foi de 139 gramas de maconha. Uma jovem de 20 anos foi submetida à inspeção no escâner corporal, onde servidores notaram anormalidades. Ela confessou que portava a droga na região íntima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp