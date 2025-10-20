20 de outubro de 2025
FLAGRANTE

Mulheres são detidas com drogas na área íntima em visita a presos

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/SAP
Duas mulheres foram flagradas portando drogas na região íntima durante visita a presos no CDP em Taubaté

Duas mulheres foram detidas em Taubaté ao tentarem entrar com drogas no CDP (Centro de Detenção Provisória) "Dr. Félix Nobre de Campos". Elas pretendiam visitar seus companheiros presos e foram flagradas durante os procedimentos de revista no último sábado (18).

A primeira apreensão foi de 139 gramas de maconha. Uma jovem de 20 anos foi submetida à inspeção no escâner corporal, onde servidores notaram anormalidades. Ela confessou que portava a droga na região íntima.

O segundo flagrante, também se deu nas partes íntimas de uma visitante de 39 anos, que igualmente confessou o crime. O invólucro continha aproximadamente 59 gramas de maconha.

Ambas as mulheres foram encaminhadas à delegacia de polícia local para registro de boletim de ocorrência e demais trâmites legais. Elas também tiveram o cadastro no rol de visitas da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) suspenso.

A droga foi apreendida.

