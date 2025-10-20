Quatro casas são reconstruídas após ruptura no asfalto em Taubaté

Quatro residências foram reconstruídas em Taubaté, após terem sido danificadas devido à ruptura do asfalto. O incidente ocorreu em fevereiro de 2025, na avenida Santina Alvissus Fernandes, no bairro Jardim Mourisco, quando uma estrutura pluvial se rompeu levando o solo a ceder.
Os reparos foram realizados com recursos da Administração Municipal e executados pela Secretaria de Obras.
As unidades tiveram muros, fachadas, laterais e cobertura de garagem reconstruídas, além do tratamento de trincas e fissuras estruturais e pinturas. Foram instalados novos portões, postes de energia elétrica e também foram confeccionadas as calçadas.
O trecho da via onde ocorreu a ruptura foi totalmente recuperado com recomposição completa da galeria de águas pluviais, substituindo os antigos tubos por tubos de concreto, além de aterro, compactação do solo, reconstrução de guias e sarjetas, e nova pavimentação.