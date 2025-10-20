Quatro casas são reconstruídas após ruptura no asfalto em Taubaté

Quatro residências foram reconstruídas em Taubaté, após terem sido danificadas devido à ruptura do asfalto. O incidente ocorreu em fevereiro de 2025, na avenida Santina Alvissus Fernandes, no bairro Jardim Mourisco, quando uma estrutura pluvial se rompeu levando o solo a ceder.

Os reparos foram realizados com recursos da Administração Municipal e executados pela Secretaria de Obras.

