OBRAS

Quatro casas são reconstruídas após ruptura no asfalto em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Casas reconstruídas após incidente com ruptura de asfalto em Taubaté
Quatro residências foram reconstruídas em Taubaté, após terem sido danificadas devido à ruptura do asfalto. O incidente ocorreu em fevereiro de 2025, na avenida Santina Alvissus Fernandes, no bairro Jardim Mourisco, quando uma estrutura pluvial se rompeu levando o solo a ceder.

Os reparos foram realizados com recursos da Administração Municipal e executados pela Secretaria de Obras.

As unidades tiveram muros, fachadas, laterais e cobertura de garagem reconstruídas, além do tratamento de trincas e fissuras estruturais e pinturas. Foram instalados novos portões, postes de energia elétrica e também foram confeccionadas as calçadas.

O trecho da via onde ocorreu a ruptura foi totalmente recuperado com recomposição completa da galeria de águas pluviais, substituindo os antigos tubos por tubos de concreto, além de aterro, compactação do solo, reconstrução de guias e sarjetas, e nova pavimentação.

Casas atingidas

