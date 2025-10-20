PAT oferece 711 vagas de emprego em São José nesta segunda; SAIBA

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana oferecendo 711 vagas de emprego em diferentes áreas, com oportunidades para profissionais com e sem experiência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre os destaques estão 150 vagas para operador de teleatendimento. Também há grande número de oportunidades para: Auxiliar de cozinha (87), Auxiliar de serviços em alimentação (50), Auxiliar de cozinha (30), Consultor de vendas (30), Atendente de lanchonete (28), Garçom (26), Barman (20), Copeiro (20), Vendedor interno (11), Cozinheiro industrial (10) e Encarregado de expedição (10).