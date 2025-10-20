PAT oferece 711 vagas de emprego em São José nesta segunda; SAIBA

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana oferecendo 711 vagas de emprego em diferentes áreas, com oportunidades para profissionais com e sem experiência.
Entre os destaques estão 150 vagas para operador de teleatendimento. Também há grande número de oportunidades para: Auxiliar de cozinha (87), Auxiliar de serviços em alimentação (50), Auxiliar de cozinha (30), Consultor de vendas (30), Atendente de lanchonete (28), Garçom (26), Barman (20), Copeiro (20), Vendedor interno (11), Cozinheiro industrial (10) e Encarregado de expedição (10).
A lista completa está disponível no site da Prefeitura de São José dos Campos (clique aqui).
O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175, Centro.
Para participar dos processos seletivos, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), documento de identidade com foto e, preferencialmente, currículo impresso.
Antes de comparecer ao local, recomenda-se consultar as vagas disponíveis e verificar se o perfil profissional atende aos requisitos de cada oportunidade.