São José dos Campos tem mais de 1.200 vagas de emprego para PCD

São José dos Campos inicia a semana com 1.297 oportunidades de trabalho para PCDs (Pessoas com Deficiência).
Na terça-feira (21), acontece a Feira do Emprego & Dia D para PCDs, das 9h às 16h, no Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana. O evento, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, INSS e Governo de São Paulo, promete disponibilizar um total de 1.200 vagas de trabalho exclusivas para esse público e beneficiários reabilitados do INSS em diferentes funções e níveis de experiência.
Mutirão de serviços e laudos de perícia
Além dos processos seletivos, o público PCD poderá contar com:
- Palestras informativas e de orientação profissional.
- Mutirão de emissão de laudos médicos para o público com deficiência.
- Perícias através do IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo), mediante inscrição prévia.
Vagas no PAT
Também para PCDs, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos tem disponíveis 27 vagas exclusivas:
- Auxiliar Administrativo: 2 vagas (Ensino Médio Completo)
- Auxiliar de Limpeza: 10 vagas (Ensino Fundamental Completo)
- Auxiliar de Logística: 10 vagas (Ensino Fundamental Completo)
- Recepcionista Atendente: 5 vagas (Ensino Fundamental Completo)
Há outras 70 oportunidades em aberto, não exclusivas, mas também abertas a candidatos PCD:
- Consultor de Vendas: 20 vagas (Ensino Médio Completo)
- Operador de Teleatendimento Ativo (Telemarketing): 50 vagas (Ensino Médio Completo)
Para concorrer às vagas do PAT, os interessados devem consultar o perfil no Portal Mais Emprego ou pelo aplicativo SINE FÁCIL e comparecer à sede do PAT (Praça Afonso Pena, nº 175, Centro) portando Carteira de Trabalho, RG e CPF para gerar o encaminhamento.
Já os interessados em participar da FEIRA DO EMPREGO & DIA D PARA PCDs, o endereço do Cefe é Avenida Olivo Gomes, nº 250, Santana.