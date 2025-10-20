20 de outubro de 2025
OPORTUNIDADE

São José dos Campos tem mais de 1.200 vagas de emprego para PCD

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
São José dos Campos tem 1297 vagas de emprego para PCDs
São José dos Campos tem 1297 vagas de emprego para PCDs

São José dos Campos inicia a semana com 1.297 oportunidades de trabalho para PCDs (Pessoas com Deficiência).

Na terça-feira (21), acontece a Feira do Emprego & Dia D para PCDs, das 9h às 16h, no Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana. O evento, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, INSS e Governo de São Paulo, promete disponibilizar um total de 1.200 vagas de trabalho exclusivas para esse público e beneficiários reabilitados do INSS em diferentes funções e níveis de experiência.

Mutirão de serviços e laudos de perícia

Além dos processos seletivos, o público PCD poderá contar com:

  • Palestras informativas e de orientação profissional.
  • Mutirão de emissão de laudos médicos para o público com deficiência.
  • Perícias através do IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo), mediante inscrição prévia.

 Vagas no PAT

Também para PCDs, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos tem disponíveis 27 vagas exclusivas:

  • Auxiliar Administrativo: 2 vagas (Ensino Médio Completo)
  • Auxiliar de Limpeza: 10 vagas (Ensino Fundamental Completo)
  • Auxiliar de Logística: 10 vagas (Ensino Fundamental Completo)
  • Recepcionista Atendente: 5 vagas (Ensino Fundamental Completo)

Há outras 70 oportunidades em aberto, não exclusivas, mas também abertas a candidatos PCD:

  • Consultor de Vendas: 20 vagas (Ensino Médio Completo)
  • Operador de Teleatendimento Ativo (Telemarketing): 50 vagas (Ensino Médio Completo)

Para concorrer às vagas do PAT, os interessados devem consultar o perfil no Portal Mais Emprego ou pelo aplicativo SINE FÁCIL e comparecer à sede do PAT (Praça Afonso Pena, nº 175, Centro) portando Carteira de Trabalho, RG e CPF para gerar o encaminhamento.

Já os interessados em participar da FEIRA DO EMPREGO & DIA D PARA PCDs, o endereço do Cefe é Avenida Olivo Gomes, nº 250, Santana.

