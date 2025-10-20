São José dos Campos tem mais de 1.200 vagas de emprego para PCD

São José dos Campos inicia a semana com 1.297 oportunidades de trabalho para PCDs (Pessoas com Deficiência).

Na terça-feira (21), acontece a Feira do Emprego & Dia D para PCDs, das 9h às 16h, no Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana. O evento, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, INSS e Governo de São Paulo, promete disponibilizar um total de 1.200 vagas de trabalho exclusivas para esse público e beneficiários reabilitados do INSS em diferentes funções e níveis de experiência.

Mutirão de serviços e laudos de perícia