Jogo do Paulista sub12 é paralisado em Guará após ato de racismo

Uma partida de futebol entre os times Manthiqueira e Corinthians, pelo Campeonato Paulista sub12, disputada no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, na tarde desse domingo (19), foi paralisada após atos de racismo.
Segundo o relato do árbitro Guilherme Drbochlaw, um jogador do Manthiqueira, que era a equipe mandante, foi alvo de ofensas racistas proferidas por torcedores corintianos que assistiam ao jogo. O garoto ouviu de torcedor a frase: “Preto filha da p*, sem família, vai tomar no c*”.
A partida foi paralisada, o árbitro ativou o protocolo antirracismo, colheu o depoimento da vítima junto das autoridades presentes no local, incluindo o diretor do jogo e o policiamento. Logo após, a partida, que estava na reta final, foi reiniciada.
O garoto vítima de racismo, visivelmente abalado, não seguiu em campo para a disputa do último lance da partida. Ele chegou a chorar em campo, segundo a súmula da partida.
Antes do caso de racismo, atletas do Manthiqueira haviam relatado mau comportamento da torcida visitante. Um funcionário da equipe alvinegra se dirigiu até os torcedores para instruí-los a um melhor comportamento.