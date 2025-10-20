Jogo do Paulista sub12 é paralisado em Guará após ato de racismo

Uma partida de futebol entre os times Manthiqueira e Corinthians, pelo Campeonato Paulista sub12, disputada no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, na tarde desse domingo (19), foi paralisada após atos de racismo.

Segundo o relato do árbitro Guilherme Drbochlaw, um jogador do Manthiqueira, que era a equipe mandante, foi alvo de ofensas racistas proferidas por torcedores corintianos que assistiam ao jogo. O garoto ouviu de torcedor a frase: “Preto filha da p*, sem família, vai tomar no c*”.