Fatec tem vagas para cursos superiores gratuitos em Jacareí

A Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Jacareí abriu inscrições para o processo seletivo de três cursos gratuitos de ensino superior. As vagas são para turmas que iniciarão as aulas no primeiro semestre de 2026. Os interessados têm até as 15h do dia 7 de novembro para realizar a inscrição pelo site oficial.

Os cursos oferecidos são Geoprocessamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Desenvolvimento de Software Multiplataforma, todos com duração de três anos e oferecidos no período noturno.

