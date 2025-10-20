Fatec tem vagas para cursos superiores gratuitos em Jacareí

A Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Jacareí abriu inscrições para o processo seletivo de três cursos gratuitos de ensino superior. As vagas são para turmas que iniciarão as aulas no primeiro semestre de 2026. Os interessados têm até as 15h do dia 7 de novembro para realizar a inscrição pelo site oficial.
Os cursos oferecidos são Geoprocessamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Desenvolvimento de Software Multiplataforma, todos com duração de três anos e oferecidos no período noturno.
Para concorrer a uma das vagas, é preciso ter Ensino Médio completo ou estar no terceiro ano, sendo ainda possível participar como treineiro.
A taxa de participação, no valor de R$ 47, deve ser paga até o prazo final das inscrições em agências bancárias, via internet banking ou cartão de crédito.
Para auxiliar os candidatos que não possuem acesso à internet, a Fatec Jacareí, localizada, disponibiliza computadores e acesso à internet para realização da inscrição na própria unidade que fica na na rua Faria Lima, nº 155, no Jardim Santa Maria.