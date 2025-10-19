Brasil estreia no Sul-Americano sub-17 com técnicas do Vale

Com uma comissão técnica formada por representantes da RMVale, a Seleção Brasileira Sub-17 Feminina inicia, nesta segunda-feira (20), a disputa do Sul-Americano da categoria, que será realizado em Assunção, no Paraguai, entre os dias 20 e 26 de outubro. O primeiro jogo será às 16h30, contra a Bolívia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além disso, a técnica da equipe é Ana Diniz, que também atua no São José Basket. E, como assistente, terá Líria Cardoso, atual técnica da equipe feminina do Taubaté, clube que este ano disputa a elite do Campeonato Paulista.