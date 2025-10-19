19 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

BASQUETE FEMININO

Brasil estreia no Sul-Americano sub-17 com técnicas do Vale

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Ana Diniz e Líria Cardoso
Ana Diniz e Líria Cardoso

Com uma comissão técnica formada por representantes da RMVale, a Seleção Brasileira Sub-17 Feminina inicia, nesta segunda-feira (20), a disputa do Sul-Americano da categoria, que será realizado em Assunção, no Paraguai, entre os dias 20 e 26 de outubro. O primeiro jogo será às 16h30, contra a Bolívia.

Além disso, a técnica da equipe é Ana Diniz, que também atua no São José Basket. E, como assistente, terá Líria Cardoso, atual técnica da equipe feminina do Taubaté, clube que este ano disputa a elite do Campeonato Paulista.

Agora, a comissão técnica 'made in Vale do Paraíba' quer fazer bonito no Paraguai com a camisa verde e amarela. O Brasil está no Grupo A, ao lado de Equador, Argentina, Bolívia e Uruguai. Já o Grupo B é formado por Chile, Colômbia, Paraguai e Venezuela. Na fase inicial, cada seleção enfrentará todas as demais do seu grupo. As duas melhores avançam para as semifinais. As três melhores equipes do torneio garantem vaga na FIBA AmeriCup Sub-18 de 2026. Todos os jogos do Sul-Americano terão transmissão ao vivo

Jogos do Brasil

Brasil x Bolívia – 20 de outubro (segunda-feira, 16h30)
Brasil x Argentina – 21 de outubro (terça-feira, 16h30)
Brasil x Uruguai – 22 de outubro (quarta-feira, 15h00)
Brasil x Equador – 24 de outubro (quinta-feira, 12h30)

